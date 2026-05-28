【串カツ田中】とうもろこしや生ハムズッキーニ、岩下の新生姜などの新作串が登場!

ユニシアホールディングスが展開する「串カツ田中」は、2026年6月4日から夏の新メニュー計11種の販売を開始する。

串カツでは、夏の主役串の「とうもろこし」が今年も登場する。弾ける食感と甘みが特徴。また、イタリアン風の「生ハムズッキーニ」、さっぱりとした「岩下の新生姜」、濃厚な「枝豆ベーコンクリームコロッケ」も販売する。

一品メニューでは、辛さだけでなく芳醇な香りと旨みを楽しめる『青唐醤シリーズ』が登場する。

【串カツ田中 春の新メニューの画像はこちら】

【季節のおすすめ串カツ】

◆とうもろこし:230円(税込253円)

◆枝豆ベーコンクリームコロッケ:260円(税込286円)

◆岩下の新生姜:220円(税込220円)

◆生ハムズッキーニ:230円(税込253円)

【季節のおすすめ一品メニュー･デザート】

◆ぺぺろんちいの枝豆:350円(税込385円)

◆青唐醤きゅうり:420円(税込462円)

◆青唐醤冷やしトマト:420円(税込462円)

◆青唐醤砂肝炒め:640円(税込704円)

◆自分で作る大人のソフトアイス〜宮崎マンゴー〜:450円(税込495円)

◆自分で作る宮崎マンゴーバナナシェイク:570円(税込627円)

【テイクアウト･デリバリー専用メニュー】

◆季節のおすすめ串カツバケツ

【内訳】

串カツ牛･串カツ豚･玉ネギ･レンコン･エビ･とうもろこし･枝豆ベーコンクリームコロッケ･岩下の新生姜

【テイクアウト】

･16本入り(各2本ずつ):2,830円(税込3,056円)

･24本入り(各3本ずつ):4,250円(税込4,590円)

【デリバリー】

･16本入り(各2本ずつ):3,584円(税込3,870円)

･24本入り(各3本ずつ):5,389円(税込5,820円)

※東京ドーム店では取り扱わない。

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