【串カツ田中】とうもろこしや生ハムズッキーニ、岩下の新生姜などの新作串が登場!
ユニシアホールディングスが展開する「串カツ田中」は、2026年6月4日から夏の新メニュー計11種の販売を開始する。
串カツでは、夏の主役串の「とうもろこし」が今年も登場する。弾ける食感と甘みが特徴。また、イタリアン風の「生ハムズッキーニ」、さっぱりとした「岩下の新生姜」、濃厚な「枝豆ベーコンクリームコロッケ」も販売する。
一品メニューでは、辛さだけでなく芳醇な香りと旨みを楽しめる『青唐醤シリーズ』が登場する。
◆とうもろこし:230円(税込253円)
◆枝豆ベーコンクリームコロッケ:260円(税込286円)
◆岩下の新生姜:220円(税込220円)
◆生ハムズッキーニ:230円(税込253円)【季節のおすすめ一品メニュー･デザート】
◆ぺぺろんちいの枝豆:350円(税込385円)
◆青唐醤きゅうり:420円(税込462円)
◆青唐醤冷やしトマト:420円(税込462円)
◆青唐醤砂肝炒め:640円(税込704円)
◆自分で作る大人のソフトアイス〜宮崎マンゴー〜:450円(税込495円)
◆自分で作る宮崎マンゴーバナナシェイク:570円(税込627円)【テイクアウト･デリバリー専用メニュー】
◆季節のおすすめ串カツバケツ
【内訳】
串カツ牛･串カツ豚･玉ネギ･レンコン･エビ･とうもろこし･枝豆ベーコンクリームコロッケ･岩下の新生姜
【テイクアウト】
･16本入り(各2本ずつ):2,830円(税込3,056円)
･24本入り(各3本ずつ):4,250円(税込4,590円)
【デリバリー】
･16本入り(各2本ずつ):3,584円(税込3,870円)
･24本入り(各3本ずつ):5,389円(税込5,820円)
※東京ドーム店では取り扱わない。
【串カツ田中 春の新メニューの画像はこちら】