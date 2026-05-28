【山城恋】 受注期間：5月28日～7月29日 2027年3月 発売予定 価格 単品：24,200円 ぬいぐるみセット：27,500円

海外のホビーメーカー「Solarain」は、フィギュア「山城恋」を2027年3月に発売する。受注期間は7月29日まで。価格はフィギュア単品が24,200円、ぬいぐるみセットが27,500円。

本製品は、アニメ「魔都精兵のスレイブ2」より、魔防隊総組長の「山城恋」のご褒美ポーズ姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

普段の誇り高く凛とした姿とは対照的に、「スレイブ」の能力に抗えず、驚いた表情で、なでなでを求めるご褒美ポーズを可愛らしく再現しており、タイツに包まれた脚のしなやかな曲線美が視線を引きつけ、大胆な薔薇柄パンツも見どころのひとつである。

組長のマントをはじめ、魔防隊の制服も細部まで丁寧に塗装され、質感豊かに仕上げているほか、顔パーツに「驚き顔」「屈辱顔」「ワンコ顔」と、上半身パーツに「魔防隊服Ver.」「下着Ver.」が付属している。

また初回生産限定特典として「コレクションカード」が付属しているほか、ぬいぐるみセットには「山城恋 プニプニ ぬいぐるみ」が付属している。

「山城恋」

初回生産限定特典「コレクションカード」

ぬいぐるみセット特典「山城恋 プニプニ ぬいぐるみ」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：長さ 約181mm × 幅 約174mm × 高さ 約85mm

(C) タカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第2広報部

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。