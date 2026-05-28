【ワイルドライガー ジンオウ】 6月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「ワイルドライガー ジンオウ」の本能解放（ワイルドブラスト）ギミックを公開した。

本商品は「SYNERGENEX」シリーズにて「モンスターハンター」と「ゾイド」がコラボ。「ゾイドワイルド」のワイルドライガーをベースに、「モンスターハンター」シリーズに登場するジンオウガをイメージしたデザインとなっている。

「ゾイドワイルド」シリーズの最大の特徴である展開ギミック「本能解放」。本商品では歩行中に吠え上げ、同時に背部装甲が展開し、ジンオウガの超帯電状態を再現している。

頭部の角、脚部側面の爪は手動で展開することができる。

ZOIDS SYNERGENEX SERIES

モンスターハンター×ゾイド



ワイルドライガー ジンオウ

2026年6月予約開始



■本能解放ギミック

歩行中に吠え上げ、同時に背部装甲が展開。超帯電状態へ移行。 pic.twitter.com/76EDohDX6d - ゾイド【公式】 (@zoids_official) May 28, 2026

(C) TOMY

(C)CAPCOM