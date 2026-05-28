

「45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”」Blu-ray通常盤ジャケ写

松田聖子が28日、デビュー45周年記念ツアー映像作品「45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”」より３曲をYouTubeで公開した。

【動画】YouTubeで公開された松田聖子「青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜」、「チェリーブラッサム2021 」、「Shapes Of Happiness」

〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜」がロングヒットの中の松田聖子。同年に周年らしくまさにオールタイムベストなセットリストで挑んだ、全国アリーナツアー「45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”」を映像作品として、2026年6月3日に発売する。

熱気と興奮に満ちた全27曲、デビュー45周年記念・全国アリーナツアーの初日、さいたまスーパーアリーナ公演を収録。

その映像作品の中から、発売に先駆けて、45周年記念コンサートの幕開けとなる「青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜」、ギター演奏を披露した「チェリーブラッサム2021」、45周年記念楽曲「Shapes Of Happiness」と選りすぐりのヒット曲満載の３曲を松田聖子YouTubeチャンネルで公開。

このコンサートは、公開楽曲の他に、「時間の国のアリス 〜Alice in the world of time〜」でドラム演奏を披露。「渚のバルコニー 2025」「赤いスイートピー」「夏の扉」「大切なあなた」他、往年の名曲群に加えて、アコースティックコーナーは軽快なトークと共に「SWEET MEMORIES」をはじめとするB面の名曲群まで熱演。アーティストとして輝き続ける45年目の松田聖子を余すところなく収録したコンサート映像作品となっている。

DVD初回限定盤は演目から10曲を厳選したライブ音源CD、Blu-ray初回限定盤は豪華52P写真集を付帯。アーティストとして輝き続ける45年目の松田聖子を余すところなく収録したコンサート映像作品となっている。

今年2026年の全国アリーナツアー「Seiko Matsuda Concert Tour 2026 “Seiko’s Fairyland”」は6月6日からスタートする。