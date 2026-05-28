■MLB ドジャースーロッキーズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのロッキーズ戦に“1番・投手兼DH”で先発出場し、投げては6回、99球を投げ、被安打0、奪三振7、四死球5、失点1（自責点1）で今季5勝目の権利を持って降板した。また、規定投球回には届かずも防御率0.82をマーク。打ってはロッキーズの先発・菅野智之（36）に対し、1回に9号先頭打者弾を放つなど、自身を援護する先制アーチで相性の良さを見せた。

大谷は立ち上がり、先頭のJ.マッカーシー（28）を3球三振、続くT.フリーマン（27）を二飛に打ち取った。3番・TJ.ラムフィールド（26）に四球を許すも4番・H.グッドマン（26）をスイーパーで中飛に抑え無失点にしのいだ。

その裏、打者・大谷は二刀流出場として2戦連発、自身を援護する9号先頭打者弾を放ち先制に成功する。さらにF.フリーマン（36）のソロ本塁打も飛び出し2点をリードしたドジャース。大谷の2イニング目はテンポ良く2死を奪うと、E.トーバー（24）に四球を与えたが、無失点に。3回は9番・E.ジュリエン（27）、1番・マッカーシーから連続三振を奪うと、2番・フリーマンは遊ゴロに打ち取り、この回も危なげなく抑えた。

中盤に入り4回、3番・ラムフィールドに四球、4番・グッドマンに死球と出塁を許し、得点圏に走者を背負った大谷。その後1死一、三塁とするとW.カストロ（29）の二ゴロ間に1点を失った。しかし直後にA.コール（31）のタイムリーで3点目を挙げたドジャース。ここまで無安打投球が続いている大谷は5回も四球で走者を出すも、本塁は踏ませず。6回も無安打に抑え降板。7回からは2人目・W.クライン（26）がマウンドに上がった。

この試合はロッキーズの菅野との初の投げ合いとなった。打者・大谷としては菅野がオリオールズに在籍していた25年9月に大谷が47号先頭打者弾を放ち、続く2打席目でも48号ソロと2打席連発をマーク。この試合でも1発をマークし、対戦成績は日米通算10打数7安打となった。

前日の試合では17安打15得点の大勝でチームは4連勝も、大谷は第3打席で右手小指付近に死球を受けるアクシデントに見舞われた。大谷は5回の第4打席で代打が送られ途中交代。指揮官のD.ロバーツ監督（53）は「状態に問題はありません」と説明。その上で、「明日の登板のために翔平を下げようと考えました」と途中交代の経緯を明かしていた。