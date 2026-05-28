工藤遥加が交通事故被害を報告 頸椎捻挫と背部捻挫で試合欠場
工藤遥加が自身のインスタグラムのストーリー機能を更新し、交通事故に遭っていたことを明かした。エントリー済みだった今週の「リゾートトラスト レディス」は欠場する。
【写真】父・工藤公康氏との2ショット
工藤はストーリー機能で、以下のようにつづった。「昨日9：40頃 コース付近で赤信号を待っていたところ後ろから追突されてしまいました。病院を受診したところ頸椎捻挫、背部捻挫でした。ゴルフができる状態ではない為大変残念ではありますが、欠場させていただきました。スポンサーの方々応援してくださっている方々には大変心配をおかけします」＜原文ママ＞工藤は元プロ野球選手の工藤公康を父に持ち、昨年3月の「アクサレディス in 宮崎」で32歳にしてツアー初優勝。今季はシード選手としてツアーに参戦している。ここまで11試合に出場し、今季メジャー初戦「ワールドレディスサロンパスカップ」での19位が最高成績となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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