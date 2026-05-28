2児の母・高島彩、中1長女への手作り“そうめん弁当”を披露 “ある調味料”加え麺のくっつきを防止「水気をしっかり切って…」
音楽デュオ・ゆずの北川悠仁（49）の妻で、フリーアナウンサーの高島彩（47）が27日、自身のインスタグラムを更新。中1長女への手作り“そうめん弁当”を披露した。
【写真】具だくさんで色彩豊か！中1長女への手作り“そうめん弁当”披露の高島彩
高島は「今日はおそうめんをお弁当に」と切り出し、初夏の季節にぴったりな涼やかな弁当の写真をアップ。麺類をお弁当に入れる際の悩みである“麺のくっつき”を防ぐテクニックとして、「水気をしっかり切って少量のごま油で和えてくっつき防止」「スプーンとフォークでくるくる」と、ひと工夫を明かした。
さらに「仕切りに胡瓜を使って」と工夫を凝らし、ナス炒め、椎茸甘辛煮、ハム、きゅうり、出汁オクラ、ゆで卵、揚げ玉といった具だくさんで色彩豊かなトッピングを添えた見事な仕上がりを披露した。
また、これからの時期に気になる衛生面についても言及。「そろそろゆで卵も心配な気温ですね」「ゆで卵3個でもいいという長女ですが卵焼きに変更かなぁ」「とにかく保冷剤でキンキンに」と、長女の好みに寄り添いながらも、しっかりと傷み対策に気を配る母親としての細やかな視点ものぞかせた。
高島と北川は11年10月に結婚。14年2月に第1子、16年6月に第2子女児の出産を発表した。
【写真】具だくさんで色彩豊か！中1長女への手作り“そうめん弁当”披露の高島彩
高島は「今日はおそうめんをお弁当に」と切り出し、初夏の季節にぴったりな涼やかな弁当の写真をアップ。麺類をお弁当に入れる際の悩みである“麺のくっつき”を防ぐテクニックとして、「水気をしっかり切って少量のごま油で和えてくっつき防止」「スプーンとフォークでくるくる」と、ひと工夫を明かした。
また、これからの時期に気になる衛生面についても言及。「そろそろゆで卵も心配な気温ですね」「ゆで卵3個でもいいという長女ですが卵焼きに変更かなぁ」「とにかく保冷剤でキンキンに」と、長女の好みに寄り添いながらも、しっかりと傷み対策に気を配る母親としての細やかな視点ものぞかせた。
高島と北川は11年10月に結婚。14年2月に第1子、16年6月に第2子女児の出産を発表した。