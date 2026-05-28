乃木坂46の3期生・吉田綾乃クリスティー（30）が28日に公式ブログを更新。8月9日にグループを卒業することを発表した。

吉田は「感謝」と題して公式ブログを更新。「真夏の全国ツアーの地方公演最終日、8月9日の福岡公演を最後に、乃木坂46を卒業することになりました。シングルの活動としては41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』が最後となります」と卒業を発表した。

卒業理由については「いろんな理由が重なって、卒業を考えた事は過去にもあったけど、やっぱり乃木坂46というグループが好きで、まだグループの一員としてやりたいことや、グループを離れた後の自分が全く想像出来なくて、1人になった時の不安、今まで当たり前のように近くに居てくれた人達が急に居なくなる事に怖気付いて1度卒業しようとした決断を取り下げた事があります。それから数年が経ち、自分の中でゆっくりではあったけど今のタイミングならもう何も思い残す事なく乃木坂46を好きなまま卒業出来るなと思えるようになりました」と説明した。

そして8月9日の福岡公演の最後には卒業セレモニーが実施される予定だという。「私が乃木坂46として過ごす最後の時間。最後に大好きなステージで大好きなみんなといられること、とても幸せに感じます。最後まで感謝を忘れずに、数年前に1度取り消した決断を後悔しないよう残りの2ヶ月と少しを全力で過ごしたいと思います」とメッセージを残した。

16年9月に3期生12人の1人としてグループに加入した吉田。21日に同期で3代目キャプテンの梅澤美波が卒業した。梅澤に続き、グループ最年長の吉田も卒業してグループに残る3期生は2人となった。