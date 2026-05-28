TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが28日に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は30日連続となった。

同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。

この日の投稿は、二階堂ふみが演じる主要キャラクター、柚木薫と思われるイラスト。世界医療機構（WHI）の医師である薫は、ジャミーンの主治医としてバルカ共和国の医療に従事していたが、現地の爆破テロ事件の容疑者として追われていた主人公・乃木憂助（堺雅人）、公安の野崎（阿部寛）と遭遇。不運にも薫自身も追われる身となり、命の危険にさらされながら日本へ帰国した。

この日の投稿にネットでは「薫先生だ！」「薫さんカワイイ」「ほんわか薫さん」「薫さんの正体…知りたい！」など多くの反応が寄せられた。

VIVANTの公式SNSでは、4月29日から説明が一切ない謎のキャラクターのイラスト投稿が続いている。この日のイラストが33人目。多くの正体不明の人物や、「ベキ」「ドラム」「ジャミーン」「ノコル」「黒須」ら前作出演者とみられる人物も登場している。

前作は阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストが集結。自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である主人公・乃木憂助（堺）が、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」の真相を暴いていく物語で、緻密に張られた伏線と謎が謎を呼ぶ展開が話題となり、高視聴率をマークした。

続編の物語は前作のラストシーン、乃木の前に再び“赤い饅頭”が置かれた直後から幕を開ける。新たに敢行されたアゼルバイジャンでの大規模ロケ、乃木たちを待ち受ける次なる任務など、新章ではこれまでの謎と謎がつながり、さらに深まっていく。