ReoNa、新曲「CLUTCH!」が、『ぱちんこ eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の搭載曲に決定！6月8日よりデジタル配信もスタート！

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奄美大島出身のアーティスト・ReoNaの新曲「CLUTCH! (読み：クラッチ)」が、2026年6月8日（月）よりホール導入となる新作遊技機『ぱちんこ eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の搭載曲に決定した。

「CLUTCH!」は、前作「GG」以来、約1年8カ月ぶりとなる『ソードアート・オンライン』関連作品のために書き下ろされたオリジナル楽曲。作品の世界観に寄り添いながら、ReoNaならではの歌声で遊技機を彩る一曲となっている。

さらに同機には、ReoNaが歌唱を担当したアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の劇中アーティスト・神崎エルザによる楽曲「Dancer in the Discord」「Independence」「Rea(s)oN」の3曲も搭載される。

新曲「CLUTCH!」は、ホール導入日と同日の2026年6月8日（月）0:00よりデジタル配信もスタート。『ソードアート・オンライン』シリーズの新作遊技機とともに、ReoNa、そして神崎エルザの楽曲を楽しんでほしい。

●リリース情報

6月8日（月）0:00配信開始

「CLUTCH!」

作詞・作曲・編曲：毛蟹 (LIVE LAB.)

配信リンクはこちら

https://ReoNa.lnk.to/CLUTCH

●配信情報

配信シングル

「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」

配信中



配信リンクはこちら

https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

●ライブ情報

ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM

2027/3/6（土）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜逃げて逢おうね〜

2027/3/7（日）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜やっぱり人が好き〜

会場：ぴあアリーナMM

YouTube先行抽選受付中

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ReoNa動脈・静脈プロジェクト

ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00

各プレイガイドにて抽選受付中

イープラス

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ローチケ

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チケットぴあ

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ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-

10/3(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00

10/4(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

10/20(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00

10/24(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00

10/29(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30

11/23 (月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00

12/5(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00

12/10(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00

ファミリーマート先行抽選受付中

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