ドルと円が上昇 イランが対米報復攻撃を実施、停戦決裂の恐れ ドルと円が上昇 イランが対米報復攻撃を実施、停戦決裂の恐れ

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ドルと円が上昇 イランが対米報復攻撃を実施、停戦決裂の恐れ



米軍がイランの軍事施設を攻撃したことを受け、イラン革命防衛隊が報復攻撃を実施したと発表。これにより米イラン停戦が決裂する恐れがある。



イラン革命防衛隊は米軍基地への攻撃を実施したと発表。米軍基地への攻撃は空爆への報復だ、侵略行為は決して見逃さない。繰り返される場合は、我々の対応はさらに断固としたものになると警告。



NY原油先物は92ドル台に急伸、米株先物やアジア株は下げ幅を拡大、ビットコインも下落している。有事のドル買いのほか円も上昇。ドル円は159.65円。

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