Ｂ１レバンガ北海道は２８日、前・横浜ＢＣのSF松崎裕樹（２５）＝１９２センチ、９５キロ＝を獲得したことを発表した。2026-27シーズンの選手契約を締結し、背番号は２４。

松崎は東海大学在学中の２０２３年１月に横浜ＢＣへ加入し、２５ー２６シーズンまでプレーした。クラブを通じて「僕自身初めての移籍で不安もありますが、昨シーズン躍進を見せたレバンガ北海道の力になれるように頑張っていきます。

そして何よりも自分をレバンガ北海道に受け入れてくださった球団関係者の皆さんに感謝して、努力していきます！レバンガブースターの皆さん応援よろしくお願いします！」とコメントを発表した。

桜井良太GMは「トランジションの場面での展開力やサイズとフィジカルを活かしたディフェンスが持ち味の選手で、チームの基礎を強固にしてくれると思っています。明るい性格でチームのムードメーカーになってくれることも期待しています。初めての移籍で北海道にやってくる松崎選手へ、温かい全緑応援をよろしくお願いします！」と期待を寄せた。