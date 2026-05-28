『暑いなあ』って言えば飲み物を用意してくれるはず…という司さんの期待は、あっさり裏切られてしまいました。

子どもには素早く反応するのに、夫のことは完全スルー。その差に、じわじわとモヤモヤが積み上がっていく司さん…。

このすれ違い、このあとどこへ向かっていくのでしょうか？

>>【まんが】察してちゃん夫がツラい

(ウーマンエキサイト編集部)