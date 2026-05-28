ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「喉が乾いたって言ってるのに、なんで気付かないんだ！」夫の察して… 「喉が乾いたって言ってるのに、なんで気付かないんだ！」夫の察してちゃんが酷い！ 娘が産まれて夫がぷんぷんしてる!? 「喉が乾いたって言ってるのに、なんで気付かないんだ！」夫の察してちゃんが酷い！ 娘が産まれて夫がぷんぷんしてる!? 2026年5月28日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 『暑いなあ』って言えば飲み物を用意してくれるはず…という司さんの期待は、あっさり裏切られてしまいました。子どもには素早く反応するのに、夫のことは完全スルー。その差に、じわじわとモヤモヤが積み上がっていく司さん…。このすれ違い、このあとどこへ向かっていくのでしょうか？>>【まんが】察してちゃん夫がツラい(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】察してちゃん夫がツラい 本命彼氏なのに誕生日忘れを取り繕う彼女の「ゲスい本音」【裏切りには代償を Vol.90】 「もう否定しても無駄」店員の脅しで“人生終わった”証拠確認の防犯カメラを見てみると…【お宅のお子さんが万引きしました Vol.34】