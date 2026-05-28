『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が5月22日に放送され、依頼者の“超人気シンガーソングライター”が、12年前に生駒山で遭難した際に助けてくれた命の恩人を探す様子が描かれた。

【映像】依頼者登場の瞬間（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「生駒山で助けてくれた命の恩人を探して」は、東京都の女性（31）から寄せられた次のような依頼だ。

『突然ですが、命の恩人を探すお手伝いをしていただけないでしょうか。今から12年前、2014年の夏。私は親友と2人で歩いて奈良の生駒山上遊園地を目指していました。ところが道中山道で完全に道に迷い、7時間ほど遭難状態に。携帯の電波も届かず、どうしていいかわからなくなってしまいました。そこで最後の手段としてヒッチハイクを試みたところ、奇跡的に1台の車が止まってくれたのです。その車にはお母さんと娘さんが乗っていて、事情を話すと私たちを遊園地まで送り届けてくれました。あの時の親子がいなければどうなっていたかわかりません。そこで探偵さん。あの時私たちを助けてくれた親子を探していただけないでしょうか。もし再開できたら、12年越しにきちんとありがとうを伝えたいです。乗せてくれた人。車の特徴は全く覚えていませんが、ナイトスクープならどうにかしてくれると思って応募しました』

この依頼を受け、永見大吾探偵が調査を開始した。指定された場所で依頼者を待っていると、そこに現れたのはなんと超人気シンガーソングライターの「あいみょん」だった。永見探偵は驚愕するが、あいみょんは「純粋に1人の31歳女性として」応募したと語り、18歳の頃に友人と生駒山で遭難し、助けてくれた見ず知らずの親子にどうしても恩返しがしたいという熱い思いを明かした。

さっそく、当時一緒に遭難した友人も交え、生駒山の宝山寺駅周辺で聞き込みを開始。「シンガーソングライターのあいみょんです」と自ら気さくに挨拶しながら、地元の人やお店の人に声をかけていく。地元の人からは「ヒッチハイクの人はよく乗せる」「まやかしの道やから」といった話を聞くものの、該当する親子の情報はなかなか得られない。

そこで、地元に詳しい人々を集めてもらって話を聞くことに。しかし、ここで「生駒山上遊園地に行くには有料道路の信貴生駒スカイラインを通らなければならないため、地元の人間ではないのではないか」という衝撃の推測が飛び出す。乗せてくれたのは地元民だと想定して調査を進めていたが、ここに来て手がかりは振り出しに戻ってしまった。

これにはあいみょんも「この放送を見て『誰か探してるらしいで』って絶対なるじゃないですか」と前向きに捉え、最後はカメラに向かって「私たちのこのエピソードと少しでも一致して、乗せた経験がある方、『私かも』と思った方、ぜひご連絡ください」と視聴者へ呼びかけ、情報提供を待つ形で調査は終了となった。

VTRを見届けたスタジオでは、「依頼者があいみょんだった」という事実に驚きつつも、「プロの歌手で耳がいいから、声を聞けばあの時の人だとわかるのでは」といった期待の声が上がり、今後の展開に注目が集まる結末となった。