【ピザハット】最大3091円お得！5月の「肉の日」イベントは初の3日間開催《28日〜30日》

ピザハットは、2026年5月28日から30日までの3日間限定で「肉の日」イベントを開催しています（一部店舗を除く）。

肉系ハーフ＆ハーフピザや2枚セットが特別価格に

毎月28日と29日に実施している「肉の日」キャンペーンです。今月はピザハット初の3日間開催。お肉好きにはたまらない人気の「お肉ピザ」が、木曜日から土曜日までお得に楽しめます。

・直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

香ばしい直火焼チキンと定番のペパロニを一度に楽しめる1枚が最大47.8％オフに。

通常2205円のところ、テイクアウト価格は1129円。デリバリー価格は1929円です。

・新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

甘辛い味わいのプルコギとペパロニの組み合わせが最大52.6％オフで楽しめます。

通常2385円のところ、テイクアウト価格は1129円。デリバリー価格は1929円です。

・直火焼 テリマヨチキン＆新・特うまプルコギの2枚セット

お肉ピザをがっつり食べたい人にぴったりなセットが最大51.3％オフに。

通常6020円のところ、テイクアウト価格は2929円、デリバリー価格は3939円。テイクアウトなら3091円お得、デリバリーなら2081円お得です。

いずれも生地種類はハンドトスのみ、生地サイズはMサイズのみです。

一部店舗はテイクアウト専門店のためデリバリー未実施です。

そのほか、詳しくは特設サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部