【セブン】「アロエヨーグルト」「マカダミア ポップジョイ」の無料券もらえる！5月28日追加の無料券とクーポンまとめ。
セブン-イレブン各店では2026年5月28日から、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。
5月28日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。
・ミニストップ
・ローソン
・ファミリーマート
・セブン-イレブン
・PLUSTA／Bellmart
・デイリーヤマザキ
・ポプラ
最大半額のクーポンも登場
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
5月28日から6月3日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つあります。
1つめの対象商品は、セブンプレミアム「のむヨーグルト アロエ」（190g）です。
1本購入すると、森永「アロエヨーグルト」「トリプルヨーグルト ドリンク 砂糖不使用」「ビヒダスヨーグルト 便通改善ドリンク」のいずれか1個に使える無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、ロッテ「アーモンド ポップジョイ」「リッチアーモンドチョコ ポップジョイ」。
どちらか1個を購入すると、「マカダミア ポップジョイ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも6月4日から17日まで。
アプリ会員限定でお得に【野菜飲料30円引き】
5月27日から6月2日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の野菜飲料を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●伊藤園 朝活野菜（200ml）
●伊藤園 機能性栄養強化型 1日分の野菜（200ml）
クーポン利用期間は5月27日から6月9日まで。【ダノン30円引き】
5月27日から6月9日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト チーズフロマージュ＆ハニー」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は5月27日から6月16日まで。【ユンケル半額】
5月28日から6月10日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「ユンケル」を購入すると、次回使える半額クーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●佐藤製薬 ユンケルローヤルC3（30mL）
●佐藤製薬 ユンケルローヤルD3（50mL）
クーポン利用期間は5月28日から6月17日まで。【リポビタンゼリー30円引き】
5月28日から6月17日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「リポビタンゼリー」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●大正製薬 リポビタンゼリー（180g）
●大正製薬 リポビタンゼリーVC（150g）
●大正製薬 リポビタンゼリー パフォーマンス（160g）
クーポン利用期間は5月28日から6月24日まで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ