【セブン】「アロエヨーグルト」「マカダミア ポップジョイ」の無料券もらえる！5月28日追加の無料券とクーポンまとめ。

セブン-イレブン各店では2026年5月28日から、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。

5月28日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・ミニストップ

・ローソン

・ファミリーマート

・セブン-イレブン

・PLUSTA／Bellmart

・デイリーヤマザキ

・ポプラ

最大半額のクーポンも登場

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

5月28日から6月3日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つあります。

1つめの対象商品は、セブンプレミアム「のむヨーグルト アロエ」（190g）です。

1本購入すると、森永「アロエヨーグルト」「トリプルヨーグルト ドリンク 砂糖不使用」「ビヒダスヨーグルト 便通改善ドリンク」のいずれか1個に使える無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ロッテ「アーモンド ポップジョイ」「リッチアーモンドチョコ ポップジョイ」。

どちらか1個を購入すると、「マカダミア ポップジョイ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも6月4日から17日まで。

アプリ会員限定でお得に

【野菜飲料30円引き】

5月27日から6月2日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の野菜飲料を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●伊藤園 朝活野菜（200ml）

●伊藤園 機能性栄養強化型 1日分の野菜（200ml）

クーポン利用期間は5月27日から6月9日まで。

【ダノン30円引き】

5月27日から6月9日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト チーズフロマージュ＆ハニー」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は5月27日から6月16日まで。

【ユンケル半額】

5月28日から6月10日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「ユンケル」を購入すると、次回使える半額クーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●佐藤製薬 ユンケルローヤルC3（30mL）

●佐藤製薬 ユンケルローヤルD3（50mL）

クーポン利用期間は5月28日から6月17日まで。

【リポビタンゼリー30円引き】

5月28日から6月17日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「リポビタンゼリー」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●大正製薬 リポビタンゼリー（180g）

●大正製薬 リポビタンゼリーVC（150g）

●大正製薬 リポビタンゼリー パフォーマンス（160g）

クーポン利用期間は5月28日から6月24日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ