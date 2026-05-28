東芝テック<6588.T>がしっかり。この日、ＮＴＴドコモ（東京都千代田区）と購買行動データを活用したメーカーと小売業の支援を目的とした協業の検討を開始したと発表しており、好材料視されている。



ドコモが保有する１億を超えるｄポイントクラブ会員基盤や「ｄｏｃｏｍｏ Ｓｅｎｓｅ」などをはじめとするマーケティングアセットと、東芝テックの国内５割以上のシェアを有するＰＯＳシステムを通じた購買データや店舗オペレーションに関する知見を掛け合わせることで、消費者の購買行動に関するデータを起点としたメーカーと小売業のマーケティング及び店舗運営の高度化の支援を目的とした協業を目指す。なお、２６年度中の協業開始を目指して検討を進めるとしている。



出所：MINKABU PRESS