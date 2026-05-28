レンチンなすでお手軽副菜！「ツナマヨがけ」と「みそだれサラダ」


【バリエ35品】レパートリーは無限大！なすのおかず

「あと一品」に迷う日は、なす×レンジの最強コンビにお任せください！ レンジでササッと作れる副菜2品をご紹介します。コクのあるツナマヨがけと、さっぱりとしたみそだれのサラダ。どちらもなすをレンジで加熱して、たれとあわせるだけの手間なしレシピです！

■冷製なすのツナみそマヨがけ

みそ風味のツナマヨがご飯に合う！

冷製なすのツナみそマヨがけ


【材料・2〜3人分】

・なす …5個

・A

　└ツナ缶 …小1缶（約70g）

　└マヨネーズ …大さじ2

　└みそ …大さじ1

【作り方】

1. ツナは缶汁をきってボウルに入れ 、残りのAを加えて混ぜる。

2. なすは皮をむき、むいたものから水につける。1個ずつラップで包んで耐熱皿に並べ、600Wで3分レンチンする 。上下を返し、鮮やかな緑色になるまでさらに600Wで1〜2分レンチンし、ラップごと氷水に入れて冷やす。

3. なすの水けをやさしく絞って器に盛り、1をかける。

(1人分157kcal/塩分1.1g　レシピ考案／重信初江)

■蒸しなすのみそだれサラダ

やわらかななすにコクのある甘酸っぱいたれがマッチ

蒸しなすのみそだれサラダ


【材料・2人分】

・なす …2個

・A＜混ぜる＞

　└みそ、酢、ごま油 …各小さじ2

　└砂糖 …小さじ1/2

・ごま油　

【作り方】

1. なすはへたを切り落としてごま油小さじ1をからめ、耐熱皿に並べる。ラップをかけて600Wで3分レンチンし、ラップをはずして粗熱をとる。

2. 縦に食べやすく裂いて器に盛り、Aをかける。

(1人分86kcal/塩分0.7g　レシピ考案／郄山かづえ)

＊　＊　＊

どちらのたれも混ぜるだけなので、とっても簡単。旬食材を賢く使って、ごはんづくりをラクにしていきましょう！

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。

レシピ考案／重信初江、郄山かづえ　撮影／小林キユウ、邑口京一郎

栄養計算／スタジオ食　編集協力／singt

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文/菅野直子