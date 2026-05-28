【レンチンで完結】夕飯作りがラクになる！とろ〜りなすの副菜2選
【バリエ35品】レパートリーは無限大！なすのおかず
「あと一品」に迷う日は、なす×レンジの最強コンビにお任せください！ レンジでササッと作れる副菜2品をご紹介します。コクのあるツナマヨがけと、さっぱりとしたみそだれのサラダ。どちらもなすをレンジで加熱して、たれとあわせるだけの手間なしレシピです！
■冷製なすのツナみそマヨがけ
みそ風味のツナマヨがご飯に合う！
【材料・2〜3人分】
・なす …5個
・A
└ツナ缶 …小1缶（約70g）
└マヨネーズ …大さじ2
└みそ …大さじ1
【作り方】
1. ツナは缶汁をきってボウルに入れ 、残りのAを加えて混ぜる。
2. なすは皮をむき、むいたものから水につける。1個ずつラップで包んで耐熱皿に並べ、600Wで3分レンチンする 。上下を返し、鮮やかな緑色になるまでさらに600Wで1〜2分レンチンし、ラップごと氷水に入れて冷やす。
3. なすの水けをやさしく絞って器に盛り、1をかける。
(1人分157kcal/塩分1.1g レシピ考案／重信初江)
■蒸しなすのみそだれサラダ
やわらかななすにコクのある甘酸っぱいたれがマッチ
【材料・2人分】
・なす …2個
・A＜混ぜる＞
└みそ、酢、ごま油 …各小さじ2
└砂糖 …小さじ1/2
・ごま油
【作り方】
1. なすはへたを切り落としてごま油小さじ1をからめ、耐熱皿に並べる。ラップをかけて600Wで3分レンチンし、ラップをはずして粗熱をとる。
2. 縦に食べやすく裂いて器に盛り、Aをかける。
(1人分86kcal/塩分0.7g レシピ考案／郄山かづえ)
＊ ＊ ＊
どちらのたれも混ぜるだけなので、とっても簡単。旬食材を賢く使って、ごはんづくりをラクにしていきましょう！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／重信初江、郄山かづえ 撮影／小林キユウ、邑口京一郎
栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文/菅野直子