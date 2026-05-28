28日13時現在の日経平均株価は前日比781.24円（-1.20％）安の6万4218.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は552、値下がりは964、変わらずは45と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は263.89円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が252.22円、東エレク <8035>が74.42円、キオクシア <285A>が49.98円、フジクラ <5803>が43.85円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を105.09円押し上げている。次いで太陽誘電 <6976>が66.21円、村田製 <6981>が58.33円、京セラ <6971>が30.30円、リクルート <6098>が28.46円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、倉庫・運輸、サービス、小売と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、保険が並んでいる。



※13時0分5秒時点



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