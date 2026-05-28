ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地でのツインズ戦に「2番DH」で先発出場。7回裏の第5打席に20号ソロを放った。

■シュワーバーにも1本差に

メジャー1年目からア・リーグ本塁打王争いを牽引する村上。この日も3試合連続アーチを放ち、節目の20号に到達した。

7回裏、1死走者なしで迎えた第5打席。村上はトラビス・アダムス投手の4球目速球を完璧に捉えた。角度24度のライナー性の打球は、打球速度108.3マイル（約174.3キロ）、飛距離432フィート（約131.7メートル）を記録。左中間スタンドへ突き刺さる豪快な一発となった。

村上はこれで3試合連続本塁打。メジャーデビューから55試合目で20号に到達した。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXで、このペースについて言及。2017年のコディ・ベリンジャー外野手（22本）、1930年のウォーリー・バーガー（21本）に次ぐ、歴代屈指のハイペースだと紹介した。

また、村上はこれで、大谷翔平投手（ドジャース）がエンゼルス時代の2018年に記録した日本人ルーキー最多22本塁打に、早くもあと2本に迫った。さらに、21本でメジャー全体トップを走るカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）にも1本差。メジャー全体の本塁打王争いにも食い込んでいる。

メジャー1年目から量産態勢を築く村上。26歳スラッガーが、記録的なペースで本塁打を積み重ねている。



