■MLB ドジャースーロッキーズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ロッキーズの菅野智之（36）が敵地でのドジャース戦に今季11度目の先発登板。4回2/3、83球を投げ、被安打6、被本塁打2、奪三振3、四死球1、失点3（自責点3）、大谷翔平（31）に先頭打者ホームランを浴びるなど失点が続き、さらに打線も及ばず今季4敗目を喫した。

菅野は初回、“1番・投手兼DH”の大谷翔平（31）に対しカウント1ー1からの3球目、150.7kmのフォーシームを捉えられ、バックスクリーンに飛び込む先制弾を浴びた。さらに、3番のF.フリーマン（36）にもソロ本塁打を許しこの回2失点。

3回は外角低めへのフォーシームで見逃し三振に仕留め、

4回の攻撃で3塁走者がホームに戻りロッキーズが1点差に詰め寄ったが、その裏、6番・H.キム（27）、7番・W.スミス（31）、8番・A.コール（31）に3連打を打たれ3失点目。5回2死から悪送球で2番のA.パヘズ（25）が塁に出たところで交代となり、マウンドを後にした。

その後ドジャースが1点を追加し、4-1でチームはドジャース戦3連敗。通算5連敗を喫した。大谷との初の投げ合いは大谷に軍配が上がった。

菅野は試合前時点で4勝3敗、防御率3.86。この試合ではドジャースの“二刀流”で出場の大谷翔平（31）と初めての投げ合いとなった。打者・大谷との対戦は菅野がオリオールズに在籍していた25年9月、大谷に47号先頭打者弾を浴びると、続く2打席目でも48号ソロを許し2打席連続被弾。メジャー通算は5打数、4安打、2本塁打。さらに、NPB時代も2打数2安打を許すなど相性が悪かった。

