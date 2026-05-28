ベテラン漫才コンビ「ザ・ぼんち」が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。漫才ブーム当時の売れっ子たちのギャラについて赤裸々に語った。

80年代、フジテレビ系「THE MANZAI」への出演で一夜にしてブレークした2人。同番組からは、ツービートのビートたけし、B＆Bの島田洋七らも人気者となった。

ぼんちおさむは「僕ら大阪やから一番忙しかってん。（テレビ以外に）劇場、営業…細かい仕事も全部せなあかん。ちょっとギャラには自信あったんや」と振り返った。

ある日、たけし、洋七とトイレで並んで用を足しているとき、ギャラの話に。「俺は絶対負けてへんぞ」と思いながら2人の額を聞くと、たけしは「5億」洋七は「4億5000万」と口にした。「それ聞いて、俺、自分がとんでもなく少ない金額やから、おしっこ飛ばしても〜た」と、あまりの格差に驚がくしたという。

「桁が違うねん」とおさむ。相方・里見まさとも「きっちり0がひとつ違ったからね」と続くと、おさむは「合計やったら俺ら5000万や」とぶっちゃけた。

まさとは「吉本はぼんちで稼ぎました！僕らのところには入って来てません。われわれで稼いだお金はみ〜んなNGKの建設に使われました！」と宣言し、この日共演した吉本の後輩らから「ありがとうございます」と感謝されていた。