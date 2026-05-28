フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が公開した運転免許証の写真に、反響が寄せられている。

【映像】新井恵理那のビキニ姿や免許証の写真

2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2歳の長男と1歳の長女を育てている新井。Instagramでは子どもを抱いてウィンクする自然体ショットなど、日常の様子を発信しており、2026年1月9日には長女とのビキニショットも公開。「大人の色気がすごい」「セクシーママさん」などのコメントが寄せられ話題となった。

免許証の写真にファン衝撃

5月24日には、「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました〜 実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で…“安全運転”この4文字をいつも心に留めて、これからドライブを楽しんでいきたいと思います」と、取ったばかりの免許証を公開。

この投稿にファンからは、「証明写真ものすごくかわいいですね」「写真が美人過ぎる」「免許証写真でこんなに綺麗なんて!!本当の美人」「メガネめちゃ可愛いですね。運転楽しんでください」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）