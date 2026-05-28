【1週間コーデ】夏の服選びはこれを意識！ 40代アパレル店員さんの「こだわりポイント」

そろそろ夏を見据えてワードローブを整えていきたい時季。「夏は何を着ればいい？」と迷子になってしまったら、アパレル店員さんのコーデを覗いてみて。今回は【Elura（エルーラ）】の40代スタッフMikaxさんが提案する、夏の1週間コーデにフォーカス！ 汗ばむ季節だからこそこだわりたいポイントとあわせて紹介するので、ぜひこれからの服選びのお手本にしてみて。

体型カバーと着映えを担うカラートップスを投入

【Elura】「キーネックブラウス」\8,800（税込）、「シャリサラワイドパンツ」\7,700（税込）

気合いを入れたい週の前半は、気持ちも顔まわりも明るくなりそうなカラーブラウスを投入。ふわっと広がるギャザー袖によって1枚で着映えを狙えるだけでなく、気になる二の腕もカバーしてくれるはず。上下ともにシアー感のある涼しげな素材ながら、洗濯機で洗える点もポイントです。

【Elura】「シャリサラプルオーバー」\5,500（税込）、「サラサラ着映えワイドパンツ」\8,800（税込）

顔まわりをほんのり彩るライトピンクのプルオーバーは、ポンチョのような形状が特徴。薄着になる夏にも、ゆったりと余白のあるシルエットが自然に体型カバー役になってくれそうです。パンツもさらりと落ち感のあるものを合わせれば、上下のドレープ感が女性らしさを演出します。