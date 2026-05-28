女優の久保田磨希が26日、自身のインスタグラムを更新。京都の神社にお参りに出かけたことを明かした。



【写真】ラインアップ豪華でございます～ ナチュラルな表情もステキ

前夜は就寝が遅かったという久保田だが、「朝5時半にはバキッと目が覚めて、予定ではもう少しゆっくり出発しようと思っていたのだけれど7時30分に出発して、京都の車折神社にお礼参りに行って参りました。」と、30年以上通い続けている神社を訪れたことを報告した。車折(くるまざき)神社は芸能神社としても知られる。



きっかけも明かす。「福知山の近所のおばちゃんの勧めで母も一緒にご近所さんと4人で参拝してそこから30年。 今回はお願いことが叶ったのでお礼をしに行ってきました。 気持ちのいいお参りでした」と内容こそ触れなかったが、感謝の思いを込めての訪問だったことをうかがわせる。



アップしたのはナチュラルな表情のショット。直後にはずらりと名前の入った玉垣が並んでいる。「朱書きのお隣は、関西テレビ『ロンダリング』でご一緒した菅井友香ちゃん どこにお祀りしてもらうかは毎回分からないのでこの偶然もご縁だなぁと感じてます。」と隣り同士であることを説明し、感慨深げにつづった。



元アイドルグループの欅坂46・櫻坂46の初代キャプテンで女優の菅井とは、昨夏放送されたドラマで共演している。さらに逆隣りにも大物の名前が。「反対となりはあだち充さん!! 私の青春が詰まってる」と伝え、「タッチ」「みゆき」など大ヒット漫画で知られる大御所漫画家と元アイドルの豪華サンドウイッチを喜んでいた。



フジテレビ系ドラマ「大奥」の「美味でございます～」のフレーズで人気を博した久保田。数々のドラマや舞台、映画などで存在感を見せている。2011年には女児を出産。10日には「娘、わかってるぅ」と母の日にプレゼントされたTシャツ姿を投稿し、親子仲の良さをうかがわせた。



（よろず～ニュース編集部）