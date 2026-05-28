カナダ発祥のニュースポーツ「キンボール」信州のある地区に人気集中！？ 日本代表候補もW杯目指して奮闘中【長野】
「キンボール」というスポーツをご存知ですか？
カナダ発祥のニュースポーツで、実は、長野県の南信地方のある地区では、日本代表候補を生むほど、キンボールに熱が入っているんです。
直径約1.2メートル、重さ約1キロの巨大なボールを使うスポーツ「キンボール」。カナダ発祥で、ある言葉から必ずプレーがスタートします。
“オムニキン”とは、「すべての人が楽しめる」という意味の造語。コートでは幅広い年齢層がプレーしています。
参加者の女性（10代・競技歴2年）
「小さい子から大人まで、楽しくできるスポーツなので飽きない」
参加者のグループ（50～60代・競技歴20年以上）
「いつも一緒に笑ってできるという事、珍プレー続出だから」
世界では500万人以上がプレーし、国内の連盟には2万人を超える競技者が登録されているキンボール。
試合は色分けされた3チームが同じコートでプレーします。ボールを打つ際に攻撃を与えるチームの色をコール。
「オムニキン ブラック」
コールされた色のチームは、ボールを落とさないようにレシーブ。うまくキャッチできれば、次はボールを打つ「攻撃」に移ります。ボールを床に落としてレシーブに失敗すると、ほかの2チームに得点が入るというルールです。
長野県飯田市の松尾地区では、「松尾キンボールクラブ」が2005年に発足し、20年以上親しまれています。6歳から66歳の約50人が在籍し、週1回、木曜日の夜に練習を行っています。
「松尾キンボールクラブ」平沢広之会長（県キンボールスポーツ連盟理事長）
「（長野県内のキンボールの競技人口は？）ほぼ松尾の競技人口、そのものです」
長野県内のキンボール競技人口は75人ほどと言われ、そのほとんどは「松尾キンボールクラブ」のメンバーです。以前は、主に駒ヶ根市や塩尻市などで盛んにプレーされていたといいますが…。
「松尾キンボールクラブ」平沢広之会長（県キンボールスポーツ連盟理事長）
「やはり盛り上がりはするんですけど、10年目を乗り越えるかどうかというのがあり、何とか松尾はそこの10年目をうまく乗り越えられて、今も継続して20年目に入った。松尾地区も年を取った人から子どもまで、仲良くスポーツをやっているので、それがうまくマッチングした」
昔から地域スポーツが盛んだという飯田市松尾地区。キンボールも身近な人から誘われて始めたという人が多いそうです。
父親（50代・競技歴1年）
「子どもがやるというので一緒についてきて、どうですか？と言われたので始めました」
息子（小学3年生・競技歴1年）
「（お父さん上手？）まあまあかな」
小学6年生（競技歴3年）
「私がこの2人を誘いました」
小学6年生（競技歴1年）
「今やっている人達、友達とか家族を誘って、一緒にやっている」
その中で、注目の選手がいます。
菅沼あかねさん
「オムニキン！」
菅沼あかねさん20歳。小学校3年生のころに「松尾キンボールクラブ」で競技を始め、今年で12年です。
菅沼あかねさん
「今年のキンボール日本代表候補に選ばれています」
菅沼さんは、全国から選ばれた40人のキンボール女子日本代表候補の一人。
現在は県外で行われる強化合宿などに参加し、来年行われるワールドカップに出場する12人の日本代表入りを目指しています。
そんな彼女のプレーの持ち味は？
菅沼あかねさん
「私自身、体が小さいんですけど、体が小さい分、素早く動いて、この大きなボールに隠れるように俊敏に動いて、相手をだましてヒット（攻撃）するっていうのが持ち味かなって思っています」
身長150センチと小柄な彼女から、いったいどんなヒット（攻撃）が繰り出されるのでしょうか？
菅沼あかねさん
「オムニキン ピンク」
五味徳人記者
「大きなボールがまっすぐ飛んできて、取れる気がしません」
菅沼さんは、松尾地区にある飯田短期大学に通っています。
菅沼あかねさん
「皆さんのルール説明のために2チームでやります」
体育館でキンボールの指導を行う菅沼さんの姿が。その傍らには…。
菅沼ゆかりさん（あかねさんの母）
「母です。 （娘が）2年生の時入学しました」
3年生で看護師を目指すあかねさんと、2年生で栄養士を目指す母・ゆかりさん。キンボールを始めたのもあかねさんが最初で、今では競技でも学校でも先輩と後輩の間柄です。
同じ短大でキャンパスライフを送る菅沼さん親子。時折、母・ゆかりさんが作った弁当を一緒に食べます。
菅沼あかねさん
「いつも私、実習に行っているんですけど、実習は朝7時に家を出るんですよ。だからお母さん、朝5時ぐらいに起きてお弁当作ってくれます。夜が弱いので、早めに寝て、朝勉強しようかなと思いながらも…」
母・ゆかりさんが、短大で栄養士を目指すきっかけを作ったのも娘・あかねさんでした。
菅沼ゆかりさん
「そもそも、あかねの体づくりのお手伝いが出来たらなって。（選手としての）パフォーマンスが最大限生きるような、内からパワーが出るようにお手伝いしたいなって」
あかねさんは一昨年、入学を機に短大でキンボールサークルを立ち上げました。現在、約20人のメンバーが在籍。そのほとんどは初心者ですが、あかねさんとゆかりさんが優しく指導しています。
菅沼ゆかりさん
「ナイスヒット！うまい！」
飯田短期大学2年生
「菅沼さんに誘われてというのもあるし、運動したいなと思って入りました。声を掛け合って、今のボールよかったよとか、ナイスレシーブとか、声掛けがあるのでチームワークが取れている」
飯田短期大学2年生
「普通の球技と比べて、運動が苦手な人でも楽しくスポーツができて、楽しいなって思っています」
松尾地区のクラブから広がったキンボールの輪。
菅沼あかねさん
「長期的に続いてほしいなと思いつつ、いずれは飯田短期大学として大きな大会に出れるようなサークルにしていきたい」