6月21日朝10時、専門職向け無料講座！ セリスタ 予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト

記事ポイント セリスタ株式会社が医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナーを2026年6月21日(日)に開催します。シェルビー テンプル 先生 / Dr. Shelby Templeが、黄斑色素と予防医療の関係を同時通訳付きで解説します。対象は医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定で、定員は1,000人です。 セリスタ株式会社が医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナーを2026年6月21日(日)に開催します。シェルビー テンプル 先生 / Dr. Shelby Templeが、黄斑色素と予防医療の関係を同時通訳付きで解説します。対象は医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定で、定員は1,000人です。

セリスタが、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナーを開催します。

テーマは『予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト』で、黄斑色素の働きや栄養介入効果を専門的に学べます。

セリスタ「予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト」





番組名：『Sunday Wellness Breeze』Season 35 Stage 2開催日時：2026年6月21日(日) 10:00〜12:00開催形式：Zoomオンラインセミナー講師：シェルビー テンプル 先生 / Dr. Shelby Temple参加費：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定定員：1,000人企画・主催：セリスタ株式会社

『Sunday Wellness Breeze』Season 35 Stage 2は、2026年6月21日(日)の朝10時から12時まで配信される無料LiveオンラインZoomセミナーです。

講演では、黄斑色素の重要な働き、網膜の光化学的障害、認知機能・アルツハイマー病との関係、MP-eyeの測定原理、栄養介入効果が扱われます。

医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に、視機能やHaidinger’s brush現象、ルテイン・ゼアキサンチンを予防医療の視点から整理できる内容です。

講演テーマと学習内容

講演タイトルは『予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト』で、英題は“The Clinical Impact of Macular Pigment in Preventive Medicine”です。

黄斑色素の機能を起点に、網膜への光化学的障害や栄養介入の効果までを扱うため、日々の診療や服薬指導で視機能を説明する場面に結びつく内容です。

MP-eyeの測定原理もテーマに含まれ、加齢黄斑変性のリスク評価に関わる検査技術を学べます。

講師プロフィール

シェルビー テンプル 先生 / Dr. Shelby Templeは、School of Optometry, Aston UniversityのHonorary Professorです。

Division of Research, Enterprise and Innovation, University of BristolではHead of Industry Partnershipsを務め、Azul OpticsではCEO、Inventor and Co-founderを務めます。

視覚科学分野を中心に45報以上の査読付き論文と3章の専門書を執筆し、国際学会では50回以上の講演・ポスター発表を行っています。

眼科機器に関する2件の特許を保有し、5大陸9か国で研究活動に従事した経歴があります。

MP-eyeの開発により、2017年には英国バイオテクノロジー・生物科学研究会議(BBSRC)から「Innovator of the Year」を受賞しています。

プログラムと参加条件

プログラムは10時のオープニング・主催者挨拶から始まり、10時20分からシェルビー テンプル 先生 / Dr. Shelby Templeの講演が行われます。

講演には同時通訳が付き、英語の専門講演を日本語で理解しながら受講できます。

12時にはエンディングが予定され、午前中の2時間で黄斑色素に関する研究・測定・栄養介入の要点を確認できます。

対象は医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定で、定員は1,000人です。

参加費は無料で、配布用PDFテキストは1,500円税込です。

参加登録はZoomウェビナー登録ページで受け付けられ、Wellness Breeze siteにも関連情報が掲載されます。

主催情報

企画・主催は、医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売やサプリメントの開発・販売を行うセリスタです。

医療従事者向けに、黄斑色素と視機能を予防医療の文脈で整理できる2時間のオンラインセミナーです。

同時通訳付きの講演、1,000人規模の定員、無料参加という条件がそろい、専門職が朝の時間帯に受講しやすい設計です。

セリスタ「予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催日時はいつですか？

A. 開催日時は2026年6月21日(日) 10:00〜12:00です。

Q. 参加対象は誰ですか？

A. 対象は医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定です。

Q. 講演には通訳がありますか？

A. 『予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト』には同時通訳が付きます。

Q. 配布用PDFテキストの価格はいくらですか？

A. 配布用PDFテキストは1,500円税込です。

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