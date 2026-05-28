「ウルトラマン」と「青雲」がコラボ お香『M78青雲』が誕生 付属の香立は科学特捜隊の象徴・流星マークに
日本香堂は、2026年に共に60年を迎える「ウルトラマン」シリーズとロングセラーお線香「青雲」による初のコラボレーションとして、限定お香『M78青雲』を29日から発売する。
【画像】コラボお香『M78青雲』のセット内容
商品は、「勇気・希望・思いやり」を届け続けてきた「ウルトラマン」シリーズと、未来に向かって今を懸命に「強く生きよう」とエールを送り続けてきた青雲、それぞれの想いが重なり誕生。世代を超えて愛されてきた両者の節目を記念した、特別なコラボレーションとなる。
「青雲」は、高度経済成長期の1965年に「時代とともに歩む 若々しく明るいお線香を」という想いのもと誕生した。以来、半世紀以上にわたり多くの人々の日常に寄り添ってきた。未来に向かって、今を懸命に「強く生きよう」というメッセージとともに、ひたむきな日々の歩みにエールを送り続けてきた青雲は誕生60年になる。
1966年7月10日、『ウルトラマン』はテレビに初めてその姿を現した。以来、常に私たちと共に歩み、時に心を揺さぶり、「勇気」「希望」「思いやり」を届ける「ウルトラマン」シリーズは、2026年に放送開始60周年を迎える。この節目を祝し、「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」も展開されている。
今回のコラボ商品、お香『M78青雲』は、ウルトラマンシリーズの世界観と「青雲」のやさしい香りが融合した特別仕様のお香。香りは、日常の中で心地よく楽しめるホワイトフローラルを採用し、幅広い世代に寄り添う仕上がりとなっている。付属の香立には、科学特捜隊の象徴である「流星マーク」をモチーフにしたオリジナルデザインを採用。錫製ならではの質感と存在感で、インテリアとしても楽しめるアイテムとなる。香りを通じてウルトラマンを近くに感じられる、記念イヤーにふさわしいコラボレーション商品となった。
【画像】コラボお香『M78青雲』のセット内容
商品は、「勇気・希望・思いやり」を届け続けてきた「ウルトラマン」シリーズと、未来に向かって今を懸命に「強く生きよう」とエールを送り続けてきた青雲、それぞれの想いが重なり誕生。世代を超えて愛されてきた両者の節目を記念した、特別なコラボレーションとなる。
1966年7月10日、『ウルトラマン』はテレビに初めてその姿を現した。以来、常に私たちと共に歩み、時に心を揺さぶり、「勇気」「希望」「思いやり」を届ける「ウルトラマン」シリーズは、2026年に放送開始60周年を迎える。この節目を祝し、「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」も展開されている。
今回のコラボ商品、お香『M78青雲』は、ウルトラマンシリーズの世界観と「青雲」のやさしい香りが融合した特別仕様のお香。香りは、日常の中で心地よく楽しめるホワイトフローラルを採用し、幅広い世代に寄り添う仕上がりとなっている。付属の香立には、科学特捜隊の象徴である「流星マーク」をモチーフにしたオリジナルデザインを採用。錫製ならではの質感と存在感で、インテリアとしても楽しめるアイテムとなる。香りを通じてウルトラマンを近くに感じられる、記念イヤーにふさわしいコラボレーション商品となった。