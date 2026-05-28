１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青が２８日、都内で初写真集「ＢＲＥＡＴＨ」（主婦と生活社）の発売記念記者会見を行い、２０２４年から始めたプロレスラーとしての活動に触れた。

同年には自身の肉体美を表現したボディー・ビジュアルブックを発売しているが、減量を重ねて撮影に臨んだ当時と今回の写真集を比べて「１８０度違う。弱みやネガティブな部分を含めて武知海青。家族にしか見せないような表情もあるので、ファンの皆さんにも感じ取ってもらえたらいいな」と呼びかけた。

２年前との肉体の変化については「レスラーの体つきになってきた。前回はダンスに特化した体だった。今のような筋肉にちょっと脂肪が乗っている方が肉体のダメージが少ない」。ジムに通う機会は年間１５０回ほどだったが「２００回ぐらいは行ってるんじゃないですかね」と驚かせた。

プロレス参戦によって写真写りへの意識も変わったそうで「今までは格好いい写真を撮られることがうれしかったけど、プロレスラーになると流血やエルボーを食らっているような顔も撮られる。自分自身で見て、それさえも格好いいなと思えてきている。どんな一枚にもストーリーがあって、自分が生きた証しがある」とかみ締めていた。

◆武知 海青（たけち・かいせい）１９９８年２月４日、兵庫県出身。２８歳。２歳からダンスを始める。小５の時にバタフライで水泳のジュニア五輪に出場。２０１４年のＥＸＩＬＥパフォーマー・バトルで最年少１６歳でファイナルに残るも落選。その後、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの正式メンバーとして１７年にメジャーデビュー。２２年のＴＢＳ「最強スポーツ男子頂上決戦」では総合優勝。趣味はゲーム、筋トレ。身長１８２センチ、血液型Ｏ。