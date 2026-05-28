◆春季北海道高校野球大会 ▽準々決勝 札幌日大５―１北照（２８日・札幌モエレ沼公園）

５年ぶりの優勝を狙う札幌日大が昨秋王者の北照を５―１で破り、２０２１年以来の準決勝進出を決めた。１点リードの８回に５番・星野穣一郎右翼手（３年）が公式戦初本塁打となるダメ押し３ランを放ち、試合を決めた。

衝撃の一発に球場がどよめいた。８回１死二、三塁。内角低め直球を捉えた打球は、左翼方向へ高々と打ち上がった。風にも乗って伸び、場外に着弾。星野は三塁ベース場で右拳を握り、雄たけびをあげた。

札幌円山球場が改修工事中のため、今大会は昨年リニューアルオープンした札幌モエレ沼公園野球場で初開催されている。両翼１０１・５メートルは、大和ハウスプレミストドーム（１００メートル）やプロ野球１２球団本拠地で最長のマツダスタジアム（１０１メートル）を上回る。国内最大級の広さを誇る球場での場外弾に星野は「打った瞬間に行っただろうなと。結果だけ見ればうれしい」とうなずいた。

５０メートル走５・９秒、スイングスピード１４８キロなど抜群の身体能力を誇り、昨年１２月には北海道選抜のメンバーとして台湾遠征にも参加した。しかし、３月の試合前ノック中、ダイビングキャチを試みた際に右肩の腱板を傷めて離脱。背番号「１７」で札幌地区予選開幕には間に合ったが、全道１回戦終了時点で１３打数２安打の打率・１５４と低迷していた。

不振から脱却すべく、前日に打撃フォームを修正した。トップの位置で寝かせていたバットを立てるようにし、「自分に求められているのは長打。コンパクトに出してヒットを狙うより、遠心力を生かして遠くに飛ばすことを意識した。昨日の打撃練習から一番の感覚で打てていた」。試合前には森本琢朗監督から励ましのＬＩＮＥも届いており、「森本先生からの言葉が力になって、俺が勝たせてやろうと。今までチームに迷惑をかけていたので、一本打ててよかったです」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

優勝した２０２１年以来の４強。３０日の準決勝ではクラークと対戦する。星野は「きょうも次も通過点。『一戦決勝』で自分たちの役割を果たして勝っていく」と気を引き締めていた。