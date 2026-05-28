１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の武知海青が２８日、都内で初写真集「ＢＲＥＡＴＨ」（主婦と生活社）の発売記念会見を行い、急性虫垂炎からの全快を宣言した。

武知は腹痛の症状があったため医師の診察を受けたところ、急性虫垂炎の診断を受け、４月２８、２９日の福岡・マリンメッセでの公演出演を見合わせていた。この日、回復具合を聞かれると「手術前より元気ですね」と豪語。５日間の入院で体重が８キロ落ちたが、すでにステージ復帰しており「僕の悪い部分が全部詰まってたんじゃないか。（虫垂炎を）取って大正解でした。僕はプロなので全然大丈夫です」と安心させた。

ありのままの姿を収めたという写真集の自己採点は「１００点ですね」と自信満々。２０２４年から本格参戦したＤＤＴプロレスでの活動も踏まえ「ストイックで強くてデカい、みたいな第一印象があると思うけど、僕のふとした力の抜けた瞬間が好きな方が多い」。メンバーの反応も楽しみにしており「１５人には手書きのメッセージを入れて渡そうと思ってる」と明かした。

◆武知 海青（たけち・かいせい）１９９８年２月４日、兵庫県出身。２８歳。２歳からダンスを始める。小５の時にバタフライで水泳のジュニア五輪に出場。２０１４年のＥＸＩＬＥパフォーマー・バトルで最年少１６歳でファイナルに残るも落選。その後、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの正式メンバーとして１７年にメジャーデビュー。２２年のＴＢＳ「最強スポーツ男子頂上決戦」では総合優勝。趣味はゲーム、筋トレ。身長１８２センチ。血液型Ｏ。