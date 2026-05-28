シャトレーゼ、“お父さん顔”ケーキなど父の日スイーツ発売　髭・ネクタイ・帽子モチーフ

菓子専門店「シャトレーゼ」は、6月19日から6月21日までの3日間限定で「父の日ケーキ」を数量限定にて販売する。

【全ラインアップ(3種)の画像を見る】シャトレーゼ 父の日ケーキ

今年は、ネクタイや髭、帽子など、“お父さん”をイメージしたモチーフを取り入れたスイーツ3種をラインアップ。家族みんなで楽しめる、見た目にも楽しい商品に仕上げた。いずれもWeb予約を5月25日〜6月16日21時まで受け付ける。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉◆父の日 ダディデコレーション（2,592円）

チョコレートで作った帽子をのせ、髭チョコやネクタイチョコ、苺をかわいらしく飾った、父の日の贈り物にぴったりなデコレーションケーキ。サイズは直径12cm。

サクサク食感のシリアル入りチョコレートと、ザクザク食感のチョコレートを入れた口どけの良いチョコムースをココアスポンジで包み、やさしい味わいのチョコクリームで仕上げた。

◆父の日 まんまるお父さん（440円）

帽子をかぶったおしゃれなお父さんをイメージした、父の日限定ケーキ。

ローストアーモンド、チョコチップ、ダイス苺を加えたカスタード入りコーヒークリームに、しっとりとしたココアスポンジとホイップクリームを合わせた。チョコレートで表情豊かなお父さんの顔を表現した、思わず笑顔になるかわいらしい一品となっている。

【画像はこちら】父の日 まんまるお父さん、父の日 ダディデコレーション

◆父の日 キャラメルバナナスフレ（490円）

フランス産クリームチーズとクーベルチュールチョコレートを使用した、しっとりシュワっとした口どけのスフレチーズショコラに、キャラメルシュガーチップとシリアル入りホワイトチョコレートを加えたキャラメルクリームを重ね、バナナクリームを絞った。

濃厚なチョコレートの味わいと、キャラメルの香ばしさが広がる、大人から子どもまで楽しめる味わいに仕上げたという。

〈国内896店舗を展開〉

株式会社シャトレーゼは1954年に焼菓子店「甘太郎」として創業し、1967年に現在の社名へ変更した。

「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、農場・工場・店舗を一体化した独自の「ファームファクトリー」モデルを展開。洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど約400種類の商品を取り扱っている。

5月22日時点で、国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7カ国163店舗を展開している。