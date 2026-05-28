【ココイチ】「焙煎スパイスのチキンカレー」発売、焙煎した6種のスパイス×ローストオニオン

カレーハウスCoCo壱番屋は、2026年6月2日から数量限定で「焙煎スパイスのチキンカレー」を販売する。

同日より、「チキンと夏野菜カレー」「痺辛旨椒」(シビカラウマジャオ)も数量限定で販売する。

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◆「焙煎スパイスのチキンカレー」

価格:店内飲食 1,090円(税込1,199円)

カレーソースのベースとなるスパイスは、コリアンダー、クミン、マスタード、ターメリック、フェヌグリーク、唐辛子の6種を使用した。じっくりと焙煎して香りを引き出し、ローストオニオンとチャツネでコクとほのかな甘みを加え、香ばしく深みのあるカレーソースに仕立てた。

具材のゴロッとした大きめのチキンは、ブラックペッパーとガーリックを絡め、スチームオーブンでローストした。さらに、ニンジン、ジャガイモ、タマネギなどの野菜を合わせ、食べ応えのある一皿に仕上げた。

◆「チキンと夏野菜カレー」

価格:店内飲食 982円(税込1,080円)

ほぐしたチキンに、ナス、オクラ、ミニトマトなどの夏野菜を合わせた。トマトの爽やかな酸味と輪切り唐辛子のピリッとした辛さが楽しめる。

※表示価格はライス300g、辛さ普通の場合。

※テイクアウトは店内飲食価格+54円(税込)。

◆「痺辛旨椒(シビカラウマジャオ)」

価格:137円(税込150円)

昨年3月に期間限定で販売し、好評だった「痺辛旨椒」をリニューアルした。痺れる辛さとうまみをバランスよく味わえる1痺(シビ)から、痺れる辛さを存分に味わえる3痺まで、痺レベルが選べるようにした。1痺･2痺･3痺すべて同一価格。

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