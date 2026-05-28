【BISHOUJO ReMIXシリーズ 初音ミク（再生産）】 2027年1月 発売予定 価格：19,250円

コトブキヤは、フィギュア「BISHOUJO ReMIXシリーズ 初音ミク」の再生産分を2027年1月に発売する。価格は19,250円。

本商品は山下しゅんや氏の書下ろしイラストをもとに立体化した「初音ミク」をBISHOUJOシリーズで立体化したもの。ステージ上でギターを鳴らす初音ミクが表現され、トレードマークのツインテールは、初音ミクのメインカラーに合わせてピンク色のメッシュが差し色で入っている。

また、髪の毛はクリアーパーツが採用され、透明感のある美しい仕上がりとなっている。

オリジナル衣装はフリルをふんだんに採用。ジャケットの動きなども細かく表現されている。

BISHOUJO ReMIXシリーズ 初音ミク（再生産）】

2027年1月 発売予定

価格：19,250円

スケール：1/7

サイズ：全高約247mm（台座含む）

Art by Shunya Yamashita

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net