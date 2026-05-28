山下しゅんや氏のイラストをもとに立体化。「BISHOUJO ReMIXシリーズ 初音ミク」が2027年1月に再販
【BISHOUJO ReMIXシリーズ 初音ミク（再生産）】 2027年1月 発売予定 価格：19,250円
2027年1月 発売予定
Art by Shunya Yamashita
コトブキヤは、フィギュア「BISHOUJO ReMIXシリーズ 初音ミク」の再生産分を2027年1月に発売する。価格は19,250円。
本商品は山下しゅんや氏の書下ろしイラストをもとに立体化した「初音ミク」をBISHOUJOシリーズで立体化したもの。ステージ上でギターを鳴らす初音ミクが表現され、トレードマークのツインテールは、初音ミクのメインカラーに合わせてピンク色のメッシュが差し色で入っている。
また、髪の毛はクリアーパーツが採用され、透明感のある美しい仕上がりとなっている。
オリジナル衣装はフリルをふんだんに採用。ジャケットの動きなども細かく表現されている。
BISHOUJO ReMIXシリーズ 初音ミク（再生産）】
2027年1月 発売予定
価格：19,250円
スケール：1/7
サイズ：全高約247mm（台座含む）
【ご予約開始】- コトブキヤ宣伝 (@kotobukiyas) May 28, 2026
山下しゅんや氏の書下ろしイラストをもとに立体化した『BISHOUJO ReMIXシリーズ 初音ミク』が再登場🎸🎵
このチャンスを逃さないよう、8月25日(火)までのご予約がオススメです！
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Art by Shunya Yamashita
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