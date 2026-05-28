国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「大手前高校」です。

【書影】歴史・伝統・校風、有名な卒業生まで徹底網羅。八幡和郎『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』

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大手前高校 府立／共学／大阪府大阪市中央区大手前

女学校を前身とする大阪の公立「御三家」の一角

大手前高校は、大阪城大手門前のお堀端に建つ大阪府庁の隣接地にある。

明治15年（１８８２）に大阪府師範学校に設置された附属裁縫場が、４年後に大阪府女学校として独立したことをもって創立としている。

その後、紆余曲折を経て、大正12年（１９２３）に現校地に落ち着き、大阪府立大手前高等女学校とした。

戦後は、北野高校と生徒・教職員を半分ずつ交換して、男女共学となった。その後の学区制の強化で、インテリ層が多い郊外住宅地を通学区として失うことで不振に陥った。しかし、最近ではやや盛り返し、２０２６年度入試では、京都大学に６名、大阪大学に４４名が合格した。

校是である「英姿颯爽」は、立ち居振る舞いが爽やかで凛々しく、生き生きとした活力に溢れることを求めたもの。校歌の歌詞には、「つよき信念（まこと）」「たかき理想（のぞみ）」とある。

山本義隆（科学史家。元東大全共闘議長）、福井俊彦（日本銀行元総裁）、湯川スミ（湯川秀樹夫人）、大坪清（レンゴー社長）、佐々木静子（近畿地方初の女性弁護士）などが卒業生にいる。

金蘭会（同窓会）は明治24年（１８９１）に創設された歴史をもち、学校法人金蘭会学園を経営し、母校にもさまざまな寄付をしている。

府立第一高女にあたるのは…

府立第一高女にあたるのは、清水谷高等女学校（大阪市天王寺区、現在の清水谷高校）。古いのは大手前だが、一時、市立になったことがあって、その頃に、初の府立高女として設立されたのが清水谷だった。大手前がインテリ層の娘が多かったのに対し、清水谷は船場の商人のお嬢様が中心の学校だった。秋篠宮皇嗣妃殿下の外祖母もここの卒業生（その父は池上四郎大阪市長）。

明治28年に大阪府立第二尋常中学校として出発したのが、堺市の三国丘高校である。敷地内には堺中１期生の久野節が設計した「旧三丘会館」があって登録有形文化財に登録されている。

三国丘高校の卒業生には、川淵三郎（サッカー）、河盛好蔵（仏文学）、森浩一（考古学）土井隆（宇宙飛行士）など。与謝野晶子（作家）は戦後、一緒に再編成の対象となった堺高女（泉陽高校）を出ている。

川端康成（ノーベル文学賞）は茨木高校。福井謙一 （ノーベル化学賞）は今宮高校。堺屋太一（作家）は住吉高校。コシノ三姉妹のヒロコとジュンコは岸和田高校の卒業。

※本稿は、『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。