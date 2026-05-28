1972年に「魔法の黄色い靴」でデビューし、「心の旅」「青春の影」「虹とスニーカーの頃」などのヒット曲を生み出したミュージシャン・財津和夫さん。財津さんが所属するバンド「チューリップ」は、2027年に55周年を迎えます。そこで今回は、財津さん初の自伝『大丈夫さ 私の履歴書』より一部を抜粋し、財津さんの言葉をお届けします。

【写真】財津和夫さん

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耳が遠い

補聴器が欲しい。ずいぶん前からテレビの音声や取材を受けるときのインタヴュアーの言葉がちゃんと聴きとれず困っている。

相手が不愉快にならないように「はい、はい」と相槌はするが、時々、質問に「へぇー、そうですかぁ」と、とんちんかんに答えるので相手はポカン。

眼は眼鏡をかければ視力は機能してくれるから、相手のそんな様子に『失敗した』とすばやく対応する私。

まず、うなずきながら笑顔で「うーむ」と言うことにしている。そのとき美味しいお茶のひと口めを味わうような表情をしなければならない。この相槌はどんな状況でも使えて便利だ。

つまり、違った言い方だとどうなりますかね？

そしておもむろに、まるで相手の言葉をきっちり聴いた上でより正確性を求めるかのように、「仰っていることは、つまり、違った言い方だとどうなりますかね？」と胡麻化す。

相手だって場をしらけさせたくない。



『大丈夫さ 私の履歴書』（著：財津和夫／日経BP 日本経済新聞出版）

『財津は耳が遠いのかも』と直感しても、『伝わり難い言い方だったのかもしれない』と思うことにしようと自制する。プロとはそういうものだ。

ただ、自制はしたが、やはり人の子『財津は耳が遠いはず』の直感が払拭しきれてないから次に発する声は大きくなって私に向かう――有難や、果たして私の衰えた聴力でもトラブルなくインタヴューは続くのだ。

店員とのやりとりに於いては

でもカフェやレストランで店員とのやりとりに於いてはこんな訳にはいかない。

「コーヒーにはミルクと砂糖は必要ですか？」の問いに、まず、うなずきながら笑顔で「うーむ」は少し変だ。

「仰っていることは、つまり、違った言い方だとどうなりますかね？」と続けると危険なくらい変だ。店員は店長を呼びにゆくだろう。

だから先日も私は「ごめんなさい、耳が遠いので――」と言った。すると店員は店中に届くような声で「ミルクと砂糖はどうされまーすーか〜！」と言う。

私のなかで母は

店員が声を大にすべき箇所は、「まーすーか〜」ではなく、「ミルクと砂糖」のところやろ、と思ったが、見ると相手は20歳前後、じじいの置かれた社会的弱者の立場なんて解るはずはない。いや、解ってもらうほうが惨めな気分。

店中の視線が私にそそがれているかもと恥ずかしかった。

私が話しかけると老いた母が何度も聴きかえしていたことを此頃よく想い出す。昨夜は夢に母が登場した。夢の中で母は私に聴きかえすことはなかった。なぜだろう。

そういえばこれまでどの夢でも母は聴きかえしたことがない。私のなかで母はいつも少年の私といる若き母なのかもしれない。

※本稿は、『大丈夫さ 私の履歴書』（日経BP 日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。