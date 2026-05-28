厚生労働省の「令和5年（2023）患者調査」によると、在宅医療を受けた推計外来患者数は年々増加傾向にあるそうです。そんな中で、2000人以上を看取った在宅緩和ケア医・萬田緑平先生は、「涙を乗り越えた患者さんは幸せな死を受け入れる強さを持てる」と語ります。そこで今回は萬田先生の著書『死ぬまで生きる: 穏やかな死に医療はいらない』（河出書房新社）より一部を抜粋し、お届けします。

【書影】目標は亡くなる前日まで歩いてトイレに行くこと！萬田緑平『死ぬまで生きる: 穏やかな死に医療はいらない』

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「トイレに行くこと」は生きている証し

「おむつなんかイヤ。死んだほうがまし」

僕が病院勤務時代に患者さんからよく訴えられた言葉です。当時、僕は病院のなかでは誰よりも真剣に患者さんの看取りをしていると自負していましたが、この訴えの切実さがピンときませんでした。

おむつより命のほうが大事でしょうと、当然のように思っていました。

在宅緩和ケア医になってようやく患者さんの気持ちが理解できるようになりました。おむつと命は引きかえにできないけれど、命の話を持ち出すくらい排泄問題は深刻だったのです。

治療なんかどうでもいいけれど、トイレだけは譲れない――。

「私は生きている！」という叫び

病院では終末期で寝たきりの患者さんがトイレに行きたいと思っても、動くと体力を消耗すると言われておむつにされます。よろよろだけど介助があればなんとか歩ける患者さんでも、万が一転んで骨折などされたら危険だし、病院の責任も問われてしまいます。

どうしてもおむつはイヤだと言うと、ポータブルトイレが準備されます。しかし患者さんの感覚からすれば「あんなのはトイレじゃない」。

同室の患者さんがいれば、カーテン越しに音が漏れ、臭いが漏れ、情けなさや申し訳なさ、みじめさがないまぜになっていたたまれない気持ちになるのです。

排泄は人間の尊厳に関わります。自尊心の強い人ほどおむつになってしまったときの精神的打撃は大きく、みるみる生きる気力が衰えていきます。「トイレに行きたい」は、「私は生きている！」という叫びかもしれません。

命がけでトイレに行こうとする

病院に入院している限りそれはどうにもならない現実ですが、終末期を自宅で過ごしている患者さんで、身体がつらいからおむつにするという人はごく稀です。

ほとんどの方は動けなくなるまで、いや、動けなくなっても命がけでトイレに行こうとする人もいます。ポータブルトイレも使いたがりません。



（写真提供：Photo AC）

「おむつにおしっこをしていいよと言っているのにしてくれない」

このようなことをご家族の方からよく相談されますが、そもそも寝たままおむつに排泄するのは難しいことなのです。ためしにおむつをして寝っ転がって、おしっこをしてみてください。たぶんうまくいかないと思います。特に高齢の男性は立った姿勢でないと、十分に排尿できないのです。

「トイレ！」が最期の言葉になることも…

動かない身体で「トイレに連れて行け」と言われても、ご家族としては転倒が怖いし、スムーズに介助できるか不安もあるでしょう。

でも転びそうになって怖い思いをしたり、便座に座れなくて失敗したり、へとへとに疲れたりと数回つらい思いをすると、たいていの場合、本人が諦めます。

患者さん自身が納得するまで、介護するご家族の体力が許す範囲でトイレに連れて行ってあげてほしいと思います。

「トイレ！」「おしっこ……」が最期の言葉になった看取りは、けっこうあります。ご家族の方がにこにこ笑いながら、その光景を語ってくれるとき、僕はなんだかうれしい気持ちになって、遠慮なく一緒に笑っています。

※本稿は、『死ぬまで生きる: 穏やかな死に医療はいらない』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。