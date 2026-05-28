2026年5月28日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、愛知県名古屋市の昭和レトロな喫茶チェーン店「コンパル」に注目！

【写真】ランドセルを背負った田中がそのマストアイテムを――!?



『へぇ〜！そうだったのか!? 県民熱愛チェーン 極』のコーナーで今回注目したのは、喫茶店文化が根付く名古屋市で、古くから県民に愛されている「コンパル」。

店の代名詞とも言われるエビフライサンドのほか、サンドイッチメニューが充実。さらに、県民が「アイスコーヒーをこぼしがち…」と教える謎の＜コンパルあるある＞が――!?こぼしてしまう理由とは？



「アイスコーヒーをこぼしがち…」となる＜コンパルあるある＞とは…？（写真提供：読売テレビ）

スタジオの試食会には、アイスコーヒーとエビフライサンドが登場。ゲストたちも体験する＜コンパルあるある＞とは……？



初登場、ME:Iの神奈川出身・MOMONAと岩手出身・AYANE（写真提供：読売テレビ）

『ヒミツの名産地 売るほどあるから持ってきな！ 極』では、スイカの収穫量が17年連続日本一の熊本県に注目。

東京などでは熊本産のスイカは夏の高級フルーツとして売られているが、熊本県では県民はスイカは買わず、もらって食べるのが普通!? しかも、熊本のスイカは夏よりも春がうまい!?

スタジオの試食会には、熊本県民でも《もらえない》という、激レアなスイカが登場。マンゴー並みの甘さを誇る絶品スイカに、ゲストたちは大喜び！



初登場、千葉出身の角田夏実（写真提供：読売テレビ）

『ヒミツの学園 極』のコーナーでは、長野県の小学生にとって学園生活に欠かせない、謎のマストアイテムを紹介。

教育県・長野らしい発想から生まれた、謎のマストアイテムとは――？その謎を解くヒントは図書館に…。