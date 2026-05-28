2026年5月28日（木）よる11:59より、加藤清史郎主演の読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『君が死刑になる前に』第9話が放送される。

【写真】汐梨は本当に犯人なのか……？

物語は、世間を震撼させた《教師連続殺人事件》の犯人、大隈汐梨の死刑執行から始まる。

時を同じくして、琥太郎は2人の友人ともに7年前へタイムスリップする。

そこで琥太郎たちは出会うはずのなかった殺人犯と＜過去＞で出会ってしまう。

そして、この時代では逃亡中の指名手配犯であった汐梨は、琥太郎たちに「私は、殺していません。」と無実を訴えるのだった――。

*****

映画監督を目指していたが、ある出来事がきっかけで映画の道をあきらめた主人公・坂部琥太郎を加藤清史郎。連続殺害事件の犯人として死刑執行される女性・大隈汐梨を唐田えりか。琥太郎と共にタイムスリップしてしまう、大学時代の映画サークル仲間・馬渕隼人を鈴木仁。月島凛を与田祐希が演じる。

過去と現在の2つの時代を舞台に事件の隠された真相を追う、完全オリジナルの本格サスペンスドラマ。



読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『君が死刑になる前に』

＜前回のあらすじ＞

琥太郎、隼人、凛は、＜教師連続殺害事件＞第4の事件を阻止し、被害者であった鮫島（小林大斗さん）と、凛の友人・まりも（田畑志真さん）の命を救う。琥太郎は、現場から車で逃走する犯人の姿を見つけ、ワゴン車に乗り込み追いかけようとするが、また強烈な光に包まれ2026年に一人でタイムスリップしてしまう。

もとの時代に戻った琥太郎は、衝撃の事実に直面する。なんと別荘がなくなっていたのだ。管理人によると、別荘は7年前に全焼。焼け跡からは身元不明の男女2人の遺体が発見されたという。琥太郎は、この二人が隼人と凛なのではないかと不安な思いになる。

その火災が発生したのは5月31日。琥太郎は「今までのタイムスリップのパターンを考えると、戻る期間はちょうど7年。今タイムスリップを出来れば2人を助けに行ける」と考える。そして、この日は5月20日――。

隼人と凛のことを案じ、琥太郎はもう一度2019年に戻ろうと試みる――。



読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『君が死刑になる前に』

＜第9話あらすじ＞

2026年に帰ってきてしまった琥太郎は、2019年に残る隼人と凛の身に迫る命の危機を知る。

そして、タイムスリップする条件を突き止め過去へ戻り、炎に包まれた別荘から2人を救出することに成功する。

今までどこに行っていたのかと心配する2人へ、琥太郎は1人で2026年に飛んでしまったことを明かした。さらに、火災直前に別荘から逃げ出す汐梨を目撃したことを話した。

そんな折、汐梨を追う中で背後から殴られ昏睡状態となっていた刑事の伊藤（内博貴さん）の意識が戻ったと連絡が入る。伊藤は汐梨が犯人であると確信し、警察による彼女の捜索が始まったことを琥太郎たちに告げる。

一方、3人は、別荘の火災にも汐梨が関わっていたことや、これから起きる予定の事件の情報を伊藤に伝える。

すると伊藤は事件の情報をくれたお返しにと、ある手帳を琥太郎に差し出した。それは伊藤が10年前から汐梨についてつづったものだった。

汐梨は本当に犯人なのか……？ 納得がいかない琥太郎はノートをじっくりと読み込んでいく。

すると、汐梨と《ある人物》とのつながりが浮かび上がり……！？

いよいよ、＜教師連続殺害事件＞の核心が明かされていく――！