満島真之介「大失恋を経験したことがある」 ”隊長”として悩み解決に奔走
俳優の満島真之介（36）が28日、都内で行われた『美酢割レスキュー隊 隊長初出動セレモニー』に登場。「大失恋を経験したことがある」と明かした。
【写真】隊員服で…！笑顔を振りまく満島真之介
CJ FOODS JAPANは6月1日から、ビネガードリンクブランド「美酢（ミチョ）」で、“悩みを割って解決する”をテーマにしたキャンペーンを始める。「美酢割レスキュー隊」をコンセプトに、満島が“ミチョ島隊長”としてPRした。同日より「美酢割レスキュー隊フリーダイヤルキャンペーン」を実施し、WEBムービーも公開される。
「美酢割レスキュー隊フリーダイヤルキャンペーン」とは、専用ダイヤルにかけると満島が“ミチョ島隊長”として登場し、ユーザーの毎日のお悩みを直接解決してくれるキャンペーンとなっている。お悩みに合わせて提案される「お悩み解決 美酢割ドリンク」も紹介してくれる。
イベントでは、事前に寄せられた悩みに対して満島がその場で解決策を提案。初恋から早く立ち直りたいという声に対して、満島自身も「大失恋を経験したことがある」と共感し、「(失恋は)恋の色がまだ濃すぎる。そして美酢も濃い。美酢を失恋の濃さだと思って、何かと割って飲むとよい。」とアドバイスし、『美酢ピーチクラッシュ』をおすすめしていた。これは炭酸で美酢を割るとできると指南した。
司会者から満島自身に悩みがあるかと聞かれると、どうしても解決できない悩みがあることを明かし、「沖縄出身で夏が大好きで、夏は俺の季節だと思っていた。でも最近は熱すぎて夏は俺の季節ではない。夏が嫌いだ。」と悩みを吐露。そこでWEBムービーの撮影時に飲んだ『美酢マスカットモヒート風』を飲んで夏を乗り切ろうと宣言していた。
満島は最後に「（酢は）頑張って飲もうというものだったが、(美酢は)おいしく簡単に飲め、生活に溶け込んでいる酢はあまりないと思う。ここから暑くなるので、体に気を付けないといけない時期に(美酢は)エネルギーを与えてくれると思う。何かあったときは美酢割レスキュー隊に連絡をください！」と笑顔でメッセージを送っていた。
【写真】隊員服で…！笑顔を振りまく満島真之介
CJ FOODS JAPANは6月1日から、ビネガードリンクブランド「美酢（ミチョ）」で、“悩みを割って解決する”をテーマにしたキャンペーンを始める。「美酢割レスキュー隊」をコンセプトに、満島が“ミチョ島隊長”としてPRした。同日より「美酢割レスキュー隊フリーダイヤルキャンペーン」を実施し、WEBムービーも公開される。
イベントでは、事前に寄せられた悩みに対して満島がその場で解決策を提案。初恋から早く立ち直りたいという声に対して、満島自身も「大失恋を経験したことがある」と共感し、「(失恋は)恋の色がまだ濃すぎる。そして美酢も濃い。美酢を失恋の濃さだと思って、何かと割って飲むとよい。」とアドバイスし、『美酢ピーチクラッシュ』をおすすめしていた。これは炭酸で美酢を割るとできると指南した。
司会者から満島自身に悩みがあるかと聞かれると、どうしても解決できない悩みがあることを明かし、「沖縄出身で夏が大好きで、夏は俺の季節だと思っていた。でも最近は熱すぎて夏は俺の季節ではない。夏が嫌いだ。」と悩みを吐露。そこでWEBムービーの撮影時に飲んだ『美酢マスカットモヒート風』を飲んで夏を乗り切ろうと宣言していた。
満島は最後に「（酢は）頑張って飲もうというものだったが、(美酢は)おいしく簡単に飲め、生活に溶け込んでいる酢はあまりないと思う。ここから暑くなるので、体に気を付けないといけない時期に(美酢は)エネルギーを与えてくれると思う。何かあったときは美酢割レスキュー隊に連絡をください！」と笑顔でメッセージを送っていた。