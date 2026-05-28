舞台、映画、ドラマにと幅広く活躍中のミュージカル俳優・市村正親さん。私生活では2人の息子の父親でもある市村さんが、日々感じていることや思い出を綴る、『婦人公論』の連載「市村正親のライフ・イズ・ビューティフル！」。第19回は「3年間の付き人時代」です。（構成：大内弓子 撮影：小林ばく）

【写真】付き人時代の市村さんと西村晃さん

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怒鳴られるより沁みたこと

今の僕を形作ってくれたものの一つとして忘れられないのが、西村晃さんの付き人時代の3年間です。西村さんは、僕が芝居を学んでいた舞台芸術学院の教務のフジエダ先生が学生時代から仲良くなさっていた方で、学校にも講師として来てくださっていました。

その時、西村さんが付き人を探しているというのでフジエダ先生が推薦してくれて、2年生の夏休みに1ヵ月付いたんです。ほら、僕、無遅刻無欠席で真面目に一途に芝居の勉強をしていたから、「市村くんがいい」となったんだね。

その後も、西村さんの舞台を観に行ったりして交流が深まって、舞芸を卒業する時にまだ行き先を決めていなかった僕に、「また手伝ってほしい」と声をかけてくださって。そうこうするうちに、「面倒みるからしばらく俺のところにいないか」「お願いします」と、正式に付き人になることにしたの。

付き人の仕事はいろいろあります。楽屋の掃除。化粧前を整える。「お茶」と言われたら出す。稽古場では台詞が出ない時に教えるプロンプターをやり、映画の撮影に行く際には先生が運転する車の助手席で台詞の相手役もしました。

舞台本番で小道具を仕込むのも付き人の仕事だけど、学生アルバイトで付いたときの『聖スブやん』という舞台では仕込むのを忘れたことがあってね。「花も実もある」という台詞で先生がポケットから花を出そうとしたら……ない。初トチリですよ。

先生はマイムでごまかしてくれたけど、怒られると思って謝りに行ったら、「一回の失敗はしょうがない。二度と繰り返すなよ」。怒鳴られるより沁みたね。

西村さんはバイプレイヤーだったので、いろいろな主役の方の芝居を生で目にすることができたのも刺激的でした。勝新太郎さん、森雅之さん、森繁久彌さん。『雁の寺』では中村嘉葎雄さんや岡田茉莉子さんとも親しくさせていただきました。

それから、名鉄劇場の『文七元結』の古今亭志ん朝さんと三木のり平さんのやりとり。僕も後に「市村座」で『文七元結』をやり、また志ん朝さんは、『クリスマスキャロル』のパンフレットの対談ゲストに来てくださった。

同じく名古屋の御園座でご一緒した萬屋錦之介さんは、夜、僕が西村先生の洗濯をしているところに通りかかって「ご苦労さんだね」と声をかけてくださり、部屋に呼んでいただきお酒をご馳走になったんだよ。



＜今月のひとこと＞

何もかもが刺激的で

西村先生から教わったのは、芸以外のことのほうが多いかもしれない（笑）。初めて生肉を食べさせてもらい、朝食には外国映画に出てくるみたいなエッグスタンドにのった卵が出てきたのもびっくりした。

楽しい人で、のり平さんが舞台上のいろんなところに置いたカンペを隠したり。東北の喫茶店でウインナコーヒーを頼んだら、赤いウインナーが入ったコーヒーが出てきた、というような話を面白おかしくしてくれるの。

インスタントコーヒーもおいしく飲む方法があると言うんだよね。粉を入れたら、最初に少しのお湯でよくかきまぜてから残りのお湯を入れる。そのちょっとした手間という気配りが大事なんだと。愛っていうことだよね。

その精神と先生のユーモアは受け継いでいる気がする。見て盗んだのはサインの書き方かな。書いているところをずっと見ていたし、「村」が同じだからね。似ちゃったの。

何もかもが刺激的で瞳孔が開きっぱなしだった付き人1年目。2年目は、忙しくない時期に事務所で電話番をしている時間が無駄に思えて、新宿コマ劇場の上にあった小川亜矢子先生の教室でバレエを習い始めました。

通っていた夜の初等科クラスは公演が始まると行けなくなるので、朝のプロフェッショナルクラスに来ていいと亜矢子先生に言っていただいて。付き人の仕事がないときは朝も夜もバレエをしていた。

そして3年目。中・高・舞芸と、学校も3年だし、「石の上にも三年」という言葉もある。3年を区切りに、付き人というのは先生が第一だけど、そろそろ自分のことを第一に考えてみたくなってきた。それでその気持ちを書いた手紙を先生に渡したの。

先生は、「こういう考え方ができるようになったなら、どこに出しても恥ずかしくないだろう。残った仕事だけしっかりやって卒業しなさい」。先生の奥さんも、「役者はお金に口を出してはいけない。正道を歩むのよ」と送り出してくださいました。

劇団四季の舞台に立つようになったことも喜んでくれてね。「いっちゃん、切符買うよ」と二人で観に来てくれた。嬉しかったね。