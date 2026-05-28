創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。今回のテーマは「旅」。続いては「旅行で使ってみたいアイテムやサービス」について聞きました。

【グラフ】Q. あなたが旅行をする主な目的は？

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【回答者数】666人 【平均年齢】59.53歳

【回答者の内訳】20代…14人／30代…33人／40代…74人／50代…174人／60代…246人／70代…106人／80代…14人／90代…4人／不明…1人

４「旅行先は、何を参考にして決める？」よりつづく

Q.旅行で使ってみたいアイテムやサービスは？

1位 荷物配送サービス（自宅⇔宿泊先、交通機関⇔宿泊先など）

2位 レンタカー・レンタサイクル

3位 翻訳アプリ

4位 観光タクシー（貸し切りの観光バス）

5位 購入したお土産を自宅に送ってくれるサービス

6位 扱いやすい旅行用バッグ・リュック

7位 オールインクルーシブ（宿泊費に食事、飲み物、アクティビティなどがすべて含まれたサービス）

8位 ホテル・旅館でのマッサージやスパ

ほかには…



ホテルの送迎サービス、オプショナルツアー、地図アプリ、使い捨て下着、シニア割引、タクシー配車アプリ、青春18きっぷ など



（写真：stock.adobe.com）

こんなサービス、「あったらいいな」

●希望の目的地（複数）を入れたら、自動で旅行計画を立ててくれるアプリ

●旅行先でその土地の人と飲み会ができるサービス

●高齢の両親と出掛けたいので、旅館に介護付きプランがあると助かる

●一人旅でも一日中ガイドが付き添ってくれるツアー

●リアルタイムで観光スポットの混雑具合を知らせてくれるサイト

６「今までと比べて便利になったこと、不便になったこと」につづく