人気スタイリスト、石田純子さんの連載『石田純子のおしゃれ塾』。大人の女性たちに向け、流行を取り入れつつ上品なおしゃれのポイントを指南します。今回はワンパターンになりがちな夏服の雰囲気の変え方について。読者モデルの山本さん（77歳）は「毎年同じ夏の装い。雰囲気を変えるには？」とのことですが――。

【写真】頭にのせてポイント作りも

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毎年同じ夏の装い。雰囲気を変えるには？

「女性だって精神的にも経済的にも自立しなくちゃ！」と思うようになったのは『婦人公論』のおかげ。

50年以上愛読しています。

私は60歳を過ぎてからも、市役所の仕事をフルタイムで続けてきましたが、最近は別の役所に異動し、週1回のパートタイムになりました。

喜寿を迎えた今も働いているからか、おしゃれへの興味は衰えません。

ただ、夏服はどうしてもワンパターンになりがちなので、印象を変える方法をぜひ教えていただきたいです



読者モデル 山本恵子さん（77歳）の「いつもの着こなし」

サングラスを取り入れれば新しい自分に出会える

ポップな若々しさから落ち着いたマダム感まで、雰囲気をガラリと変えてくれるのが、メガネです。

なかでも夏の必需品となってきたサングラスは、色の薄いレンズや、室内に入ると透明になる調光レンズ（写真）など、日常使いしやすいものが増えてきました。



調光レンズサングラス￥7,700（ web限定商品）／メガネブランドZoff （ゾフ） ジレ￥46,200／アンティパスト（クープ・ドゥ・シャンピニオン） タンクトップ￥8,800／DUE deux イヤリング￥8,800／アビステ

最近の流行は、写真のように太くて厚みがあるプラスチックフレーム。

かけるだけでイマドキ顔になれます。

サングラスをかけなれていない人も多いと思いますが、この夏はあえて、《自分らしくない》デザインに挑戦してみませんか？



ブラックフレームサングラス￥42,900／カーニー（THE PLUTO） ワンピース￥63,800、カーディガン￥35,200（6月発売）／ともにタバサ（パパス） イヤリング￥8,640、バングル￥44,000／ともにアビステ バッグ￥6,490／カシュカシュ（アンビリオン） サンダル￥26,400／ヒルズアヴェニュー

いつもと違うお店が挑戦の第一歩

多少遊び心を感じさせ存在感があるものを選ぶと、一気におしゃれになります。

ピンク（写真）やブルーなど、フレームの色で冒険するのも楽しいでしょう。



ピンクフレームサングラス￥62,700／スニークピーク（THE PLUTO） シャツ 参考商品／セモア タンクトップ￥8,800／DUE deux パンツ￥29,700、ネックレス（2本セット）￥12,100／ともにMOGA イヤリング￥2,310／LIMITED NUMBER（お世話や）

写真は、国産のサングラス。日本人の顔の骨格に合わせて作られているので、装着感のよさが特徴です。

私が選ぶときは、あえて「若い人向けかな？」と思うお店に行きます。あれこれ試してみて、最終的にはメガネ姿が素敵な店員さんに「どれがいい？」と相談するのです。普段は選ばない形をおすすめしてくれるので、新しいものに挑戦するにはぴったりですよ。



ブルーフレームサングラス￥35,000／アイブレラ（NH2） ブラウス￥18,590／アカネ（あむう） パンツ￥39,600／タバサ（パパス） 帽子￥6,160／アトレナ ピアス￥8,800／アビステ

◆読者モデル・山本さん変身後のコメント

いつもの私と全然違う！ この年齢で、こんなに変われるなんてびっくりです。「丸顔なのでサングラスは似合わない」と勝手に決めつけていましたが、今年の夏は挑戦します

※記事内の商品価格はすべて税込です

※商品によっては在庫がなく、ご用意できない場合もあります