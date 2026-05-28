内閣府が公開した「令和7年版高齢社会白書」によると、令和6年10月1日時点での65歳以上人口は3624万人で、総人口に占める割合は29.3%だったそうです。高齢者医療の現場に長年携わる精神科医・和田秀樹先生は「仕事や子育ても一段落したいまこそ、他人の目など気にせず、好きに行動すべき」と語ります。そこで今回は、そんな和田先生の著書『これだけでいい！老けない！ボケない！和田式「アウトプット健康法」』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】著者自らが40年間、ずーっとやってきた老化知らずの幸せ習慣を初公開！和田秀樹『これだけでいい！老けない！ボケない！和田式「アウトプット健康法」』

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やりたいことだけをやり、人生の“主体性”を取り戻す

年齢を重ねると、多くの人が「もう歳だから」「いまさら始めても遅い」と、自分にブレーキをかけるようになります。

しかし、私は精神科医として長年、高齢者を診てきてはっきり言えることがあります。それは、我慢を重ねる人ほど老け込み、やりたいことをやっている人ほど若々しいというのが“現実”だということです。

私は20年以上、森田正馬先生（1874〜1938）が創始した精神療法である「森田療法」を学んできました。

森田療法では、「不安を消す」ことを目指しません。不安はあって当たり前。その不安を抱えたまま、「では、どう生きるか」を考える治療法です。つまり、不安の原因探しよりも、“今日の生き方”に焦点を当てるということ。

年齢を重ねると、不安は増えます。健康のこと、お金のこと、家族のこと。けれど、いくら頭のなかで心配しても、未来は何も見えてきません。

人混みに出かけたらカゼがうつるかも。若者向けの服を着たら笑われるかも。そんな「かも」に縛られて何もしないことこそ、心と脳を老けさせます。

その点、森田療法が重視するのは行動です。頭のなかでぐるぐる考えているだけでは、人生は一歩も前に進みません。やってみて、初めて合う合わない、できるできないということがわかるのです。

この考え方は、心理学者のアルフレッド・アドラーの「課題の分離」とも通じています。自分がどう行動するかは自分の課題ですが、それを相手がどう思うかは相手の課題です。相手の気持ちは変えられません。しかし、自分の行動は変えられます。

どうせいつか死ぬんだから、やりたいことをやる

高齢のある女性は、70代になってから急に明るくなりました。理由を尋ねると、「もう嫌われてもいいと思ったの」と笑います。若いころは、周囲の目ばかり気にして、本当はやりたかったフラダンスも旅行も我慢してきたそうです。

ところが、「どうせいつか死ぬんだから、やりたいことをやる」と決めた瞬間、毎日が楽しくなったと言います。実際、その女性は姿勢もよくなり、表情も生き生きとし、周りからも「若返った」と言われるようになりました。

我慢は美徳だと思われがちですが、過剰な我慢は心を萎縮させます。そして萎縮した心そのものがストレスとなり、脳の働きまで鈍らせてしまうのです。

一方で、やりたいことをやるというのは、わがままに生きるという意味ではありません。自分の人生に“主体性”を取り戻すということです。

「失敗するかもしれない」と心配するより、「やってみた」という事実のほうが、はるかにあなたを若くします。行動は脳を刺激し、感情を動かし、人生に鮮やかな“色”をつけてくれるのです。

やりたい放題という言葉には、どこか軽やかさがあります。その軽やかさこそ、老けない秘けつです。遠慮や我慢を手放した瞬間、人は驚くほど若返ります。

「書く」「話す」「行動する」といったアウトプットで前頭葉を活性化させる「アウトプット健康法」のなかでも、「行動型アウトプット」の一番の利点は、とにかく自分のやりたいという気持ちに従うだけでいいということ。

まずは今日から、ひとつやってみたいことにチャレンジしてみてください。小さなことでもいい。その一歩が、あなたの脳と体を確実に活性化させます。

老いを止める魔法はありません。ただ、やりたいことをやるために一歩踏み出すほんのちょっとの勇気こそが、確実にあなたを若返らせてくれるのです。

人生で一番自由な「定年後」

やがて迎える、あるいはすでに迎えているかもしれない「定年後」というのは人生で一番自由な時間です。会社という組織から離れ、肩書きも評価も関係なくなる。もう上司の目も、同僚のうわさも気にしなくていいのです。

極端な話、現役時代なら「見られたら困る」と思っていたような場所にだって、誰に遠慮することなく行けます。人目を気にして自分の気持ちを縛る理由は、もうどこにもありません。

定年後の楽しみは実にさまざまです。

アウトドアやスポーツで体を動かすのも素晴らしい。新しくペットを迎える。習い事を始める。資格試験に挑戦する。町会活動やボランティアに参加する。お気に入りのアイドルを応援する「推し活」や、恋を楽しむ「恋活」だって立派な生きがいです。

とにかく、若いころよりも、むしろ年齢を重ねたほうがアウトプットするチャンスにあふれているといえるでしょう。

こうした趣味や遊びは、消費するだけのぜいたく品ではありません。脳に刺激を与える大切な栄養です。60代以降は、「ちゃんとしなければならない人生」から、「好きに楽しむ人生」へとシフトしていい。やりたい放題に生きることこそが、若々しさを保ち、老けない・ボケない人生へと導くのです。

いまこそ貯めたお金を、自分のためにとことん使う

もっとも、多くの高齢者が心配するのは、お金の問題でしょう。老後に足りなくなったらどうしよう、と不安になり、食事や楽しみを我慢して貯金に励む人も少なくありません。

しかし、考えてみてください。貯めたお金を将来必ず使い切れる保証など、どこにあるでしょうか。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

いま、60代の平均貯蓄額は1800万円強といわれています。また、日本全体の個人金融資産約2200兆円のうち、65歳以上が6割を保有しているとのことです。しかも多くの人が、お金を使い切らないまま亡くなっています。

体が動かなくなり、介護施設に入れば、お金を使う機会はさらに限られます。

しかも遺産が原因で、子どもたちが争い合う例も珍しくありません。せっかく残したお金が、“争続”の種になることもあるのです。

だからこそ、使えるときに使う。いまを楽しむことにお金を使う。そのほうが幸福感は確実に高まります。

あなたの人生は、あなたのもの

私はラーメンの食べ歩きが趣味ですが、口コミサイトはあまり参考にしません。世間の評価より、自分の舌を信じたいからです。

若い人に人気の濃厚な一杯が、60代の私には脂っこすぎることもあります。しょう油、塩、豚骨のどれがいいか。どの店が最高か。それらは結局、人の好みです。みんながいいと言うからいい、というものではありません。

人生も同じです。人もうらやむ優雅な趣味が、自分に合うとは限らない。勇気を出して俳句の会に入ってみたけれど、どうも楽しくない。読書を始めたけれど3日で飽きてしまった。そんなこともあるでしょう。

ただし、三日坊主は必ずしも悪いことではありません。むしろ「体がイヤがっている」という大切なサインです。歳を重ねるほど、やりたくないことをムリに続ける必要はありません。面白ければ自然と続きます。そうでなければ、単に合っていないだけなのです。

ある男性は、退職後にゴルフを始めましたが、半年でやめました。「みんながやるからやってみたけど、別に楽しくなかった」と笑っていました。

その代わり、昔好きだった写真を再開したところ、夢中になり、毎日外に出るようになったと言います。表情も引き締まり、体力もついた。他人の目ではなく、自分の心に従った結果です。

定年後は、他人の期待に応える時間ではありません。自分の本音に従う時間です。

いまさら人目を気にする必要もありません。失敗しても笑われても、それがどうしたというのでしょう。あなたの人生は、あなたのものです。

好きなものを食べ、会いたい人に会い、やりたいことをやる。

その積み重ねが、心を軽くし、脳を活性化させ、若さを保ちます。自由に生きる人ほど、いくつになっても若々しく輝いているのです。

※本稿は、『これだけでいい！老けない！ボケない！和田式「アウトプット健康法」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。