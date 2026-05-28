道端に咲く花や、観賞用のサボテン…日常に溢れている「自然」の背景について考えたことはあるでしょうか。今回は、自然の美しさとおもしろさを伝えることを軸に、ネイチャーガイドや自然教育、ワークショップなど提供され活躍されているノダカズキさんの著書『自然はすごい いつもの道が美しく見える5つの視点』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】何の変哲もなかった世界が豊かに見えてくるはずです。ノダカズキ『自然はすごい いつもの道が美しく見える5つの視点』

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自然が選んだ色、私たちの社会が真似した色

「色には意味がある」と聞いて、どう思いますか？

服のコーディネートの話じゃありません。もっと根本的な、自然界における色の「設計思想」の話です。

たとえば、スズメバチ。あの黒と黄色の配色、見ただけで「これはヤバいやつだ」と察してしまいますよね。しかもこれは人間だけじゃなくて、他の動物たちにとっても共通のシグナルです。まさに、「近寄ったら刺すぞ？」という無言の警告です。

この「黒×黄色」の組み合わせは、人間社会でもしっかりと活用されています。踏切、工事現場、警戒標識など、「注意！」を促すシーンでよく見かけますよね。自然界で“危ない色”として進化してきたものを、人間社会もそのまま借用しているのです。自然のルールを、人間社会はうまく取り入れています。

自然界からの「色の借り物」

そして、この自然界からの「色の借り物」は、信号機にもしっかり反映されています。国際的に定められている信号の色は「赤・黄・緑」。なぜこの３色なのか？ 「止まれ」は赤じゃなくて青じゃダメだったのか？ ピンクとか紫とか、もっとかわいげのある色でも良さそうじゃないですか。

でも、そうはならない理由があります。ここにも自然界の法則が働いています。「赤」は、光の波長が長く、空気中のチリや水滴に邪魔されにくいため、遠くまでよく届きます。だから、信号の「止まれ」は赤なのです。遠くからでも見えるから、早めに減速できる。運転をした経験がある方なら、青色よりも赤色のほうが遠くからでも見える実感があるはずです。

反対に、紫の光は波長が短く、すぐに空気中で散乱します。だから、紫を信号機に採用しても遠くからは見えにくい。

木の実の図鑑を開くとやたら赤いものが多いことに気づきますが、それも「遠くに届く赤」だから。植物は動けないので、鳥や動物に遠くから見つけてもらう必要があります。そのために赤く色づくのです。まさに、生き延びるためのマーケティング戦略です。

海の世界にもある色彩戦略

この「色の届き方」、水の中でもさまざまな生き物たちが、生存戦略としてうまく利用しています。いや、むしろ水中こそ、色彩ルールの真骨頂と言っていいかもしれません。

たとえば、深海魚。深海魚図鑑などをペラペラめくってもらうとよくわかるのですが、とにかく赤い魚が多いのです。高級魚で知られるノドグロやキンメダイ、キンキのような魚たちの体色は、みんな揃いも揃って、真っ赤です。



（写真提供：Photo AC）

ここで疑問が浮かびます。なぜ深海はこんなにも赤い魚の割合が多いのだろうかと。

太陽の光が水中に入ると、色は順番に消えていきます。赤い光はすぐに吸収され、黄色も長くは届きません。深い海まで届くのは、主に青い光です。

自然のメッセージ

つまりどういうことかというと、深海では赤い光が存在しないため、赤色の魚はそもそも光を反射できない。その結果、周囲からは黒っぽく見えることになります。

これは、捕食者から身を守るための「偽装色」。地上で見れば派手派手ですが、深海では赤色は敵から身を隠す地味な色になります。赤い魚たちは、自然の光学ルールを巧みに逆手に取って、深海という舞台でうまく身を隠しているのです。

自然界の色彩には意味がある。目立つための色を選ぶこともあれば、見つからないための色を選ぶこともある。目的に合わせて色が設計されています。そして、人間はその色彩の知恵を見事に応用しているわけです。

世界を「色の意味」で眺めてみると、見えてくるものが変わります。スズメバチの黄色と黒は、ただの模様じゃない。深海魚の赤は、ただ派手なだけじゃない。

その一つひとつが、自然と生き物たちの生存戦略の結果であり、私たちの生活にも染み込んでいる「自然のメッセージ」なのです。

※本稿は、『自然はすごい いつもの道が美しく見える5つの視点』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。