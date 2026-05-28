「大物タレントを利用するなどあり得ない…」小泉進次郎氏、イケメン俳優と初対面ショット公開も賛否
衆議院議員の小泉進次郎氏は5月17日、自身のInstagramを更新。俳優・大沢たかおさんとの初対面ツーショットを公開しました。
【写真】小泉進次郎＆大沢たかおのツーショット
コメントでは、「イケメン×イケメン＝永遠とみれる」「最高！！」「ノーマルでこのイケメンさ…ほんまかっこええなぁ2人とも」と絶賛の声が寄せられています。一方で、「わざわざ大沢たかおに頼んだのだろ？？議員のクセに大物タレントを利用するなどあり得ない…」「大沢さんが自衛隊を応援してくれたんですか？」「俳優を使うしたたかさ」など厳しい声も上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】小泉進次郎＆大沢たかおのツーショット
「大沢さんが自衛隊を応援してくれたんですか？」小泉氏は「大沢たかおさんが横須賀駅での写真をアップしてくれた。横須賀人としてはそれだけで嬉しい」とつづり、写真を1枚載せています。スーツ姿の2人が並んでほほ笑む初対面ショットです。「海上自衛隊をはじめ、自衛隊の応援もいつもありがとうございます」と感謝の言葉も添えています。
「インドネシア・フィリピン出張を振り返って」防衛大臣でもある小泉氏。自身のInstagramでは日本の防衛に関する情報を発信しています。10日には「インドネシア・フィリピン出張を振り返って」と題し、自衛隊の職員と隊員たちに感謝の言葉をつづりました。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:橋酒 瑛麗瑠)