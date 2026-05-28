創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。今回のテーマは「旅」。続いては「旅行で使ってみたいアイテムやサービス」について聞きました。

【グラフ】Q. あなたが旅行をする主な目的は？

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【回答者数】666人 【平均年齢】59.53歳

【回答者の内訳】20代…14人／30代…33人／40代…74人／50代…174人／60代…246人／70代…106人／80代…14人／90代…4人／不明…1人

５「旅行で使ってみたいアイテムやサービスは？」よりつづく

Q.今までと比べて便利になったことは？

●特急電車に乗り遅れそうになったが、ネット予約をしていたので、移動中にスマホから後発の電車に変更でき、特急券が無駄にならずに済んだ

（65歳・専業主婦）

●空港などで杖をついていると、空港スタッフがすぐに寄ってきて、サポートしてくれる。乗り継ぎ時間に余裕がない時は電動車椅子に乗せてくれました

（89歳・年金受給者）

●写真や動画を、撮ったその場で友人たちとシェアでき、思い出をすぐに残せるようになったこと

（64歳・会社員）

●宿泊するホテルや旅館は、優待割引があるのでいつも同じ旅行サイトから予約しています。また口コミや星などの評価が見られて便利

（67歳・パート）



（写真：stock.adobe.com）

●閉経したので生理日を気にしなくてよい。若い頃は海外にも質のいい日本製ナプキンを持参していたので、荷物がかさばっていた

（57歳・自営業）

●バリアフリーの観光地が増えました。とくにエスカレーターには助かっています。ただ、神社や霊廟などは坂の上、さらに階段になることも。昔の人のガッツや技術を垣間見ることができる点では、旅の醍醐味でもあります

（60歳・専業主婦）

●インターネットでスムーズに予約が取れる。イギリスの2階建てバスツアーやアフタヌーンティーも、日本で簡単に予約できました

（73歳・専業主婦）

●おひとり様限定ツアー、１名１室同料金ツアーが増えた

（57歳・専業主婦）

●携帯電話のおかげで、旅先で友人とはぐれても慌てずにすむ

（72歳・パート）



（写真：stock.adobe.com）

Q.今までと比べて不便になったことは？

●国内団体旅行を利用したら、ガイドさんをはじめ、皆さんの歩くペースが早すぎて、付いていくのが大変でした。やはり自分のペースで行く自由旅行のほうがいいなぁ

（78歳・年金受給者）

●トイレが近くなって、いつもトイレの場所をチェックしておかなくてはならない

（57歳・パート）

●6〜9月が暑すぎる。こまめに小休止を取るなど、熱中症には特に気をつけている

（25歳・会社員）



（写真：stock.adobe.com）

●夫が完全リタイアして年金暮らしになり、生活全般に対するお金の使い方に以前より制約が出てきた。それに伴って旅行に使うお金も制限されるように

（67歳・パート）

●オーバーツーリズムのせいで、落ち着いて観光ができない場所が増えた

（66歳・年金受給者）

●情報がありすぎて行く前のワクワク感が薄れていること

（59歳・無職）

●旅行先でぐっすり眠れないことが多くなった

（52歳・会社員）

●スマホを使いこなせない世代には、切符の予約もなかなかハードルが高くなってきています。大阪万博は、オールキャッシュレスで大変でした

（65歳・専業主婦）