「遂に本物を」川島海荷、結婚式ショット公開！ 純白のドレス姿「緊張が伝わってきます」「美しすぎる」
俳優の川島海荷さんは5月27日、自身のInstagramを更新。半年前に結婚式を挙げていたことを報告し、純白のウエディングドレス姿を披露しました。
【写真】川島海荷の美し過ぎる純白ドレス姿
コメントでは「おめでとうございます きれいですお幸せに」「緊張が伝わってきます」「美しすぎる」「本当にかわいい…！」「ドラマの役でウェディングドレスを何回か着用してましたが、遂に本物を」「素晴らしく美しいです」「かわいすぎます」など、祝福と絶賛の声が多数寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】川島海荷の美し過ぎる純白ドレス姿
「こんな幸せな日はない」と挙式を振り返り川島さんは「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」とつづり、5枚の写真と1本の動画を公開。純白のウエディングドレス姿でほほ笑むショットや、いちごをあしらった華やかな2段のウエディングケーキ、チャペルへ入場する様子など、幸せいっぱいの瞬間が収められています。「今思い返しても…家族友人の笑顔に囲まれて、こんな幸せな日はないと実感したのを覚えています」と当日を振り返った川島さん。「たくさん写真がありすぎて全然整理しきれていないのですが、少しずつ思い出として載せたいと思います」と、今後も結婚式の思い出を投稿していくことを明かしました。
妹の結婚式では着物姿を披露2月3日には「先日、妹の結婚式に行きまして」「お着物で参加する結婚式は初めて」などとつづり、着物姿を披露していた川島さん。上品な着物姿にも「やっぱり着物が似合いすぎてる」「着物うみちゃん、美しすぎる」「すごいおしゃれな帯！」などの声が寄せられました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)