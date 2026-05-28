BIGMAMAの金井政人が、初のソロ作品『Wink Wind Window』を6月21日に配信リリースする。

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これまでバンドと並行しての絵本や詩集、エッセイなどの作家活動に加え、数多くのアーティストへ詞曲提供を行ってきた金井。同作品は、セルフカバー1曲を含む4曲入りEPとなる。

今作でのセルフカバー曲は、2024年に手越祐也へ提供した「face to face」。金井の“提供曲はすでにそのアーティストやファンのものである”という認識のもと、ほんの少しだけ“お借りする”形で収録したという。外面の美しさだけでなく、内面の美しさへと視線を向ける、日本語ならではの表現が印象的な1曲となっている。

また、BIGMAMAのバンド名から毎年大切にしている母の日にちなんで、ソロ作品は父の日にリリース。年に1度のプロジェクトとして今後も展開していく予定だ。さらに、楽曲ごとに掌編の小説を順次公開予定。

アートワークは、フォトグラファー 中野敬久の撮影した写真に、山代エンナがイラストを載せたジャケット写真となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）