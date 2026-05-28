シャオミ・ジャパンは、タブレット『REDMI Pad 2 9.7シリーズ』の4Gモデル『REDMI Pad 2 9.7 4G』を、5月28日より順次発売する。

【画像あり】2K120Hzのディスプレイを持つ『REDMI Pad 2 9.7 4G』外観

本製品は、最大120Hzのリフレッシュレートと7600mAhの大容量バッテリーを備えた『REDMI Pad 2 9.7シリーズ』に、4Gによる通信機能を加えたモデル。SIMカードを契約することで、Wi-Fi環境がない場所でもウェブブラウジングやオンライン動画視聴などを利用できる。GPSも搭載しており、ナビゲーションとしての利用も可能だ。なお、4G回線の利用には別途通信キャリアとの契約が必要となる。

ディスプレイには2K（2,048×1,280）解像度の9.7インチパネルを採用。最大120Hzの高リフレッシュレートにより、動きの速いシーンでも滑らかな映像表示を実現する。TÜV Rheinlandのアイケア認証も取得している。

ボディは高強度アルミニウム合金によるユニボディのオールメタルデザインを採用。7600mAhのバッテリーは最大1.7日間の使用が可能とされ、40項目以上の品質テストをクリアしているという。

OSには最新の『Xiaomi HyperOS 3』を搭載し、スマートフォンとのデータ転送や共有クリップボードなど、デバイス間の連携機能を備える。画面上の対象を丸で囲んで検索できる「Google かこって検索」にも対応する。

市場想定価格は、4GB/64GBモデルが27,980円（税込）、4GB/128GBモデルが35,980円（税込）。5月28日から6月11日までの期間中は早割価格として、4GB/64GBモデルが25,980円（税込）、4GB/128GBモデルが33,980円（税込）で購入できる。カラーはグラファイトグレーとシルバーの2色展開。

あわせて発売記念キャンペーンとして、5月28日から6月11日までの期間中に本製品と『REDMI Pad 2 9.7カバー』（市場想定価格：2,980円税込）を同時購入すると、カバーを980円（税込）で購入できる。なお、販売チャネルにより実施有無や受け渡し方法が異なる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）